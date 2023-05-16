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崑大視訊系短片《攫木 SUMANAI》　獲加國獨立電影節最佳學生電影

▲崑山科技大學視訊傳播設計系第22屆畢業製作短片《攫木SUMANAI》，榮獲加拿大蒙特婁獨立電影節國際短片「最佳學生電影」殊榮，登上國際舞台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學視訊傳播設計系第22屆畢業製作短片《攫木SUMANAI》，榮獲加拿大蒙特婁獨立電影節國際短片「最佳學生電影」殊榮，登上國際舞台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系第22屆畢業製作短片《攫木SUMANAI》，以原住民山老鼠故事，講述因社會價值觀之差異，造就不同身分與未來的故事，導演以不同的角度帶領觀眾看見台灣山林之美，該片不僅在國內入圍多項競賽，5月13日更榮獲加拿大蒙特婁獨立電影節國際短片「最佳學生電影」殊榮，登上國際舞台！

《攫木SUMANAI》由崑大視訊系應屆畢業生製作完成，故事講述擁有森林法前科的阿樂離開都市，回到部落盜採山中樹瘤販售謀利，但卻遭到在同鄉擔任警察的兒時玩伴阿萬逮捕送辦，使他再次面臨入獄服刑的困境，與此同時阿萬的執法界線也開始受到動搖。該片不僅獲得加國殊榮，在國內更陸續入圍2023放視大賞影視類影視組、2023影傳普洛影展劇情片組、2023螺絲起子國際學生影展大專短片組，實力備受肯定。

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▲崑山科技大學視訊傳播設計系第22屆畢業製作短片《攫木SUMANAI》，榮獲加拿大蒙特婁獨立電影節國際短片「最佳學生電影」殊榮，登上國際舞台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

擔任導演的潘柏諭表示：「在台灣有各式各樣的種族文化，我認為大家都是平等的，都是一起生活在這片土地上的一份子，也就是因為這樣的多樣化，造就了台灣這片土地的美好，所以我想用不一樣的視角，讓觀眾看到台灣不一樣的美。」他同時提到：「本片拍攝過程相當困難，很榮幸能帶著40幾名志同道合的夥伴一起到深山裡去拍片，是一件很有勇氣又非常難得的一件事情，沒有他們幫助，就沒有辦法完成這部作品。」

▲崑山科技大學視訊傳播設計系第22屆畢業製作短片《攫木SUMANAI》，榮獲加拿大蒙特婁獨立電影節國際短片「最佳學生電影」殊榮，登上國際舞台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

指導老師徐東翔助理教授說：「導演在故事創作初期，即展現出強烈的創作企圖，一路上看著柏諭歷經田調、劇本創作、選角以及拍攝等嚴峻考驗，最後終於完成心目中的電影，身為指導老師，除了為他感到高興，也更與有榮焉。年輕導演在創作路上的每一步都很不容易，一點小小的肯定，都是點亮他們繼續創作的火苗。未來的世界是屬於他們的，期待他未來能發光發熱，繼續為這個世界帶來更多的美好。也期待該片能在各大影展、比賽獲得更多獎項。」

該片製作團隊龐大，皆為視訊系應屆畢業生組成，包括潘柏諭、簡翔儒、林姸筑、陳雲騰、翁誌龍、蘇郁芯、黃羽罄、呂孟繁睿、鄭卉妤、謝文昱、魏品容、陳渝凱、余承翰、陳柏丞、郭國成、陳彥旭、呂祐緯、李旻真、蔣昱紳、謝文誠、李潤東、吳奇軒、吳晧瑄、陳彥學、梁晉耀、廖冠瑋、楊欣宜、邵莉雯、許喬綾、鄭婕馨、蔡瑩瑩、杜陳鈺文、施力仁、林靖豪、林哲宇、陳妍閔、賴培恩、黃佩雯、郭彥廷、廖珮棋，以及日本籍的森日和與真鍋未來等學生。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系第22屆畢業製作短片《攫木SUMANAI》，榮獲加拿大蒙特婁獨立電影節國際短片「最佳學生電影」殊榮，登上國際舞台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該部作品及崑大視訊系本年度其他傑出作品，將在5月19日至22日於台北南港展覽館的新一代設計展展出，5月25日至27日在高雄放視大賞進行播映，為了完整展現大學四年所學精華，崑大視訊系更精心策劃在6月2日至4日於台南大南門城舉辦露天獨展，6月10日則於台北獅子林新光影城播映，《攫木SUMANAI》則做為台北獨展的開幕片，詳情請上官網查詢。

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