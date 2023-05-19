店家「線上點餐」他愣住　全場推爆！這1點超優：都幫算好了

▲許多人大推線上點餐很讚。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在到外面用餐，已經有不少店家會讓客人掃QRcode點餐。就有網友對此感到不適應，「我個人不知道是不是太古板，跟不上潮流與時代，還是喜歡寫菜單，或直接跟老闆點餐」，話題引發一陣熱議。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「習慣線上點餐這回事情嗎？」文中表示，「例如說掃QRcode，然後線上點餐，或者是加入賴的好友之類的」，有想過是不是自己太古板、跟不上時代，他還是偏好填菜單，或直接跟老闆點餐也可以，不怎麼習慣用線上點餐。

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貼文一出，不少人頗有共鳴，「喜歡看實體菜單+1，線上的，手機沒電很頭痛」、「還是喜歡實體」、「手機電不夠覺得討厭。」

不過，大部分網友都狂推優點多多，「線上點餐可以慢慢看菜單，我覺得很方便耶」、「早餐都習慣這樣點，上班路上去了直接拿」、「線上點餐+線上付款，真的無敵方便」、「社恐如我，喜歡QRcode點餐或外賣」、「不怕老闆聽錯」、「有時候蠻方便的，比人工快。」

還有人直呼，直接算好總計的功能超讚，「自動幫你算金額（包含服務費），不用自己按計算機，如果是遇到菜單設計比較複雜的套餐組合，更需要線上點餐自動幫你算好金額，還可以進行各項試算跟比價。」

也有用過的人搖頭，「看系統做得好不好，加賴就免了，加一堆官方帳號煩死」、「有些流程很智障，點完還要去櫃台」、「喜歡線上，但討厭要加LINE才能點的」、「線上點餐若要留電話或是加LINE，我一律拒絕，除非是喜歡的店才願意加LINE」、「線上點比較沒壓力，但第一次吃還是希望店員介紹一下。」