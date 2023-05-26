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國際獅子會300A1區月眉濕地認捐植樹　總監陳金前：種植植福

▲國際獅子會300A1區月眉濕地認捐植樹

▲國際獅子會300A1區於大溪月眉濕地，舉行植樹活動，市長張善政力表肯定。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300A1區26日於桃園市大溪月眉濕地，舉行植樹紀念碑揭牌儀式。出席活動的市長張善政肯定國際獅子會行長年投入公益、環境保護，相信「前人種樹、後人乘涼」；獅子會總監陳金前、環保綠化植樹委員會執行長陳金雄共同表示，種樹可以減少溫室效應，綠美化環境，所以說種植就是植福！

▲國際獅子會300A1區月眉濕地認捐植樹

張市長表示，種樹是非常好的事情，此次市府結合國際獅子會、月眉休閒農業發展協會於月眉人工濕地生態園區種植茄苳樹、紫薇、九重葛、流蘇、洋紅風鈴等多種植栽，都是具台灣本土特色的樹種，使其更易於順利生長，期待市民朋友來到大溪感受綠木成蔭、涼爽漂亮的自然環境。

▲國際獅子會300A1區月眉濕地認捐植樹

▲國際獅子會300A1區於大溪月眉濕地，舉行植樹活動。（圖／記者楊淑媛攝）

而大溪是桃園的寶地，大漢溪是桃園大溪的母親之河，大溪的天然優勢及環境需要妥善運用，然而市府的力量有限，需要更多人一起努力，相信「前人種樹、後人乘涼」，讓後代子孫能享有種樹的成果，大家的努力也會獲得後代的感激與肯定。

▲國際獅子會300A1區月眉濕地認捐植樹

張市長也提到，他在市府內部編列社區活動經費時，很鼓勵社區多辦理植樹活動，他自己在花蓮有一塊地，過去十年間種了約一千棵樹，其中也有落羽松，過去國際獅子會曾與市府合作在月眉人工濕地生態園區內種植372棵落羽松，落雨松需要近水，大溪的濕地環境很適合，每年11月至隔年2月落羽松季時，樹葉變色更是特別漂亮。

▲國際獅子會300A1區月眉濕地認捐植樹

國際獅子會300A1區總監陳金前表示，種樹容易，但照顧樹是一門大學問，感謝市府及議員協助促成，本次國際獅子會與月眉休閒農業發展協會合作，由獅子會認捐植樹，而未來照顧樹的重責大任則交給協會專業人員，盼能為大溪帶來觀光、休閒、教育、育樂於一體的效益。

包括市議員李柏坊、市府水務局長劉振宇、大溪區長陳聖義、國際獅子會300A1區總監陳金前、大溪區月眉社區理事長李後智、大溪月眉休閒農業發展協會理事長李汪根等皆一同出席。

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