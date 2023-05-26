正氧精密企業暗助員工遺孤就學　勞工局長王鑫基頒「樂善濟困」牌匾表揚

▲正氧精密科技公司，暗助亡故李姓資深員工遺孤就學多年，勞工局局長王鑫基代表市長黃偉哲，贈匾予該公司總經理蔡佩容。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

正氧精密科技公司，暗助亡故李姓資深員工遺孤就學多年，家屬感恩道善舉，勞工局局長王鑫基，25日代表市長黃偉哲致贈「樂善濟困，暖心企業」牌匾予該公司總經理蔡佩容。

市議員陳秋宏，沈家鳳及官田工業區廠商協進會季惠卿理事長及官田工業區李宗燦主任共同參與見證，感謝並肯定企業不僅照顧員工更擴及家屬，為台南友善職場樹立典範！

正氧精密科技股份有限公司資深員工李性員工於2020年因病過世，當時該公司總經理蔡佩容在參加告別式的場合中，見支撐一家人經濟收入李姓員工亡故，他與印尼籍配偶所遺之一對就讀大學子女，因父親亡故，恐迫使輟學，即主動告知遺孀將由公司承擔一對子女就學費用，此事本想不欲人知，惟因一對子女將於今年六月全部完成學業投入社會，家屬銘感五內道善舉，希望將正氧精密企業照顧勞工也照顧家眷的為善不欲人知之事廣為周知，以表達對公司的感謝。

市長黃偉哲獲知此事，責由勞工局局長王鑫基代表前往頒發「樂善濟困，暖心企業」，牌匾表揚，肯定公司並藉此拋磚引玉吸引更多企業營造勞資友善職場。

勞工局長王鑫基表示，員工是企業最重要資產，市長黃偉哲就任以來推動「希望家園」，因此勞工局持續辦理「台南市五”心”職場認證活動」，期待為台南創造更友善的職場環境，近年來許多企業更認同建立友善職場的重要性，除了提供好的勞動條件外，現在更需要有好的福利措施才能留住好人才。

尤其近期投資企業最夯議題「ESG」，更是代表一家企業在「環境」、「社會」及「公司治理」照顧員工之具體實踐，能關懷員工更擴及家屬的企業更彰顯企業永續經營的能力。勞工局期盼挖掘更多友善職場，鼓勵更多企業提供勞工安心就業職場，讓台南成為勞資共榮的希望家園。