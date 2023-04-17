　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

▲佳大世界股份有限公司工會與公司續簽團體協約，由公司協理黃錦德、工會洪慶堂理事長代表簽約，勞工局長王鑫基、大台南總工會陳美靜副理事長到場見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佳大世界股份有限公司工會與公司續簽團體協約，由公司協理黃錦德、工會洪慶堂理事長代表簽約，勞工局長王鑫基（左三）、大台南總工會陳美靜副理事長到場見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佳大世界股份有限公司工會與佳大世界股份有限公司於17日續簽團體協約，由公司協理黃錦德、工會洪慶堂理事長代表簽約，勞工局王鑫基局長、大台南總工會陳美靜副理事長也到場見證。

佳大公司黃錦德協理表示，公司產品以品質第一為導向，堪稱為國內鋼線、鋼纜業之領導地位，感謝工會在疫情衝擊、經營不易下，與公司共體時艱，一起渡過困難期。

▲佳大世界股份有限公司工會與公司續簽團體協約，由公司協理黃錦德、工會洪慶堂理事長代表簽約，勞工局長王鑫基、大台南總工會陳美靜副理事長到場見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工會洪慶堂理事長表示，其於去年剛接任工會理事長，對工會之會務持續在努力學習及推動，感謝公司對工會的信任及對員工的照顧，本次續簽團體協約，工會為會員爭取到調薪及服務年資1年以上者，給與2個月底薪加績效或年資之年終獎金，另會計年度結算後，公司如有獲利，將提撥淨利百分之1至百分之5作為員工酬勞。

勞工局王鑫基局長代表黃市長感謝工會與公司為台南市希望家園的努力，勞工局有大家的支持，才能屢次獲得勞動部頒發團體協約的獎項，這次工會與公司所簽的團體協約條款，比上次的更好，相信在穩固、黏緊緊之勞資關係下，未來將會更好，勞資雙方一起攜手努力打拼，一定能創造更好的經營績效。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／高市鬧區大樓停車場　男子墜樓身亡
LIVE／登山女神甩小三罵名　改戰「賈永婕妳為何攻擊我」
快訊／新竹車禍大片血跡！　騎士「腿部扭曲」命危
奪命畫面曝！酒駕撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看
一堆人口罩不敢脫！　他曝「北捷1現象」難改變
現場沒這人！關山嶺山拍到「神秘軍盔男」　4天後真相曝光
快訊／CBA打假球！　中國籃協怒罰2217萬
快訊／台男遊日搭觀光船　墜河死亡
八點檔男星轉行當警察！　狂出包下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

落實源頭污染減量　大型柴油車舊換新最高補助43萬元

嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

嘉義市副市長陳淑惠4／16卸任　黃敏惠不捨仍祝福

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

孫女偷回國用破台語調戲嬤　她沒被認出還遭罵：肖欸喔

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

落實源頭污染減量　大型柴油車舊換新最高補助43萬元

嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

嘉義市副市長陳淑惠4／16卸任　黃敏惠不捨仍祝福

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

快訊／高市鬧區大樓停車場驚傳墜樓　男子傷重不治

包・開箱／GUCCI BLONDIE新出「小方包」造型　整顆立方體已經太可愛

賈永婕反擊了！遭曾格爾點名　驚爆「小三囂張嗆聲對話」暖護郁方

接單價2,268萬！「勞斯萊斯首款Spectre電動車」台灣開始接單

遊樂設施「高空瘋狂旋轉」突然解體　男瞬間墜崖20秒驚險片瘋傳

新竹海鮮控出發了！豪邁味噌魚湯＋醋飯呷免錢　佛心丼飯CP值破表

占卜／必修課！ 我該放下那些執著可以煥然新生？

乖乖禮讓行人！他曝信義區「這1幕」超頭疼　大票人洗版：地獄路口

福原愛離婚2年下場慘「爆搬離3億豪宅」！收入銳減　上B咖節目賣蠢度日

曾差點當旅韓第一人　林智勝300轟韓媒也關注

地方熱門新聞

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

酒駕闖紅燈又逆向行駛

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

紙飛機很科學　達人：不同結構不同玩法

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

花蓮水產培育所重建開放　80親子體驗食魚教育

更多熱門

相關新聞

不利員工！蘋果與零售員工舉行全國性會議　討論「成立工會風險」

不利員工！蘋果與零售員工舉行全國性會議　討論「成立工會風險」

蘋果一向反對Apple Store員工成立工會，不過去年馬里蘭州陶森市的Apple Store仍成立工會，成為首家成立工會的Apple Store。彭博社報導稱，蘋果公司正在努力阻止Apple Store員工成立工會，並與員工舉行全國性會議，討論成立工會的風險。

遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

償債卡關！工會嗆見紅不出勤「再加碼罷工」　台鐵回應：持續溝通

償債卡關！工會嗆見紅不出勤「再加碼罷工」　台鐵回應：持續溝通

最後通牒！4/10前償債沒共識　台鐵國定假日不出勤「再加碼罷工」

最後通牒！4/10前償債沒共識　台鐵國定假日不出勤「再加碼罷工」

51台鐵罷駛恐重演！公司化協商觸礁　交長喊話「一起努力解決」

51台鐵罷駛恐重演！公司化協商觸礁　交長喊話「一起努力解決」

關鍵字：

佳大工會團體協約王鑫基

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊張立昂復出上工！

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

更多

最夯影音

更多
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面