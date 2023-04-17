佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

▲佳大世界股份有限公司工會與公司續簽團體協約，由公司協理黃錦德、工會洪慶堂理事長代表簽約，勞工局長王鑫基（左三）、大台南總工會陳美靜副理事長到場見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佳大世界股份有限公司工會與佳大世界股份有限公司於17日續簽團體協約，由公司協理黃錦德、工會洪慶堂理事長代表簽約，勞工局王鑫基局長、大台南總工會陳美靜副理事長也到場見證。

佳大公司黃錦德協理表示，公司產品以品質第一為導向，堪稱為國內鋼線、鋼纜業之領導地位，感謝工會在疫情衝擊、經營不易下，與公司共體時艱，一起渡過困難期。

工會洪慶堂理事長表示，其於去年剛接任工會理事長，對工會之會務持續在努力學習及推動，感謝公司對工會的信任及對員工的照顧，本次續簽團體協約，工會為會員爭取到調薪及服務年資1年以上者，給與2個月底薪加績效或年資之年終獎金，另會計年度結算後，公司如有獲利，將提撥淨利百分之1至百分之5作為員工酬勞。

勞工局王鑫基局長代表黃市長感謝工會與公司為台南市希望家園的努力，勞工局有大家的支持，才能屢次獲得勞動部頒發團體協約的獎項，這次工會與公司所簽的團體協約條款，比上次的更好，相信在穩固、黏緊緊之勞資關係下，未來將會更好，勞資雙方一起攜手努力打拼，一定能創造更好的經營績效。