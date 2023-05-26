王正坤獲美國BGS商學會榮譽會員　長大頒發證書表彰成就

▲藝群集團總裁王正坤醫師，因企業經營表現優異、社會貢獻與學術研究，榮獲美國BGS商學會榮譽會員，長大頒發證書表彰成就。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總部在美國的BGS國際商學榮譽學會，是由通過AACSB國際商學院協會認證的全球600多所大學所組成，遍及190多個國家，長榮大學管理學院獲得AACSB認證後，成立長榮大學BGS分會，今年提名王正坤醫師為榮譽會員，獲得總會審查通過，長榮大學26日頒發榮譽會員證書給王正坤，接軌全球化商業管理實務與學術研究。

[廣告]請繼續往下閱讀...

BGS學會（Beta Gamma Sigma）的使命是鼓勵和表彰商業研究中的學術成就，培養領導才能、專業卓越、專業技能、對榮譽和正直的持久承諾。追求智慧、認真和服務。王正坤博士因為企業經營表現優異、社會貢獻與學術研究，獲得BGS國際商學會的榮譽會員獎項。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學，並且參與著作英國英文美容醫學教科書。藝群醫學美容集團旗下有11家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司，診所遍布台北、台中、台南與高雄。Dr.藝群保養品在寶雅、屈臣氏、康是美等1300家門市獲得銷售佳績。

長榮大學同時邀請王正坤醫師對於畢業生演講，談談「社會新鮮人哪裡去」。應屆大學畢業生可能有很多疑惑和不安，即將離開熟悉的校園，走進陌生的社會和職場。擔心自己能否找到合適的工作，能否適應新的環境，能否實現自己的夢想。王正坤醫師以自己為例，王正坤在大學畢業就因為父親負債1億元而被法院查封，一路白手起家，藉此勉勵畢業生們，保持終身學習、創新與合作的人生態度，不怕艱難，勇於追逐自己的夢想，在未來的道路上走得更高更遠更幸福。