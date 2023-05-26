假冒弟弟身分12年...通緝犯上街遛狗被逮　雪納瑞悲望主人成焦點

▲黃姓男子謊報身分被警方揭穿。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子（55歲）遭通緝長達12年，他23日晚間8時許騎機車外出遛狗，在停等紅燈時發現員警在一旁值勤，左顧右盼刻意閃躲，反而引起員警注意上前盤查，黃男一開始報出弟弟的名字企圖矇騙，但細心的員警發現兩人長相「差很大」，當場揭穿黃男的謊言，黃男只好承認通緝身分，乖乖就逮。

楠梓警分局員警23日晚間8時許，在楠梓區德祥路與海專路口執行守望取締違規車輛時，發現一名男子騎乘機車停等紅燈，腳踏墊載著一隻小狗，眼神閃爍且刻意迴避警方，眼尖員警立刻上前攔查。

▲黃姓男子謊報身分被警方揭穿。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

騎車的男子面對盤查自稱未帶證件，以口述身分證號，經員警仔細比對警用行動電腦照片與本人有明顯差異，男子最後索性不演也不躲了，向員警坦承自己遭通緝，拜託員警先讓自己將「雪納瑞」小狗帶回家，再隨同員警回所確認身分，但員警僅能依程序將該男子與小狗一併帶回，再通知家人接走狗狗妥善照顧。

警方調查，黃男是2021年11月間高雄地檢署所發布的詐欺通緝犯，黃男坦承隱姓埋名12年之久，每次遇到警察盤檢都默背弟弟身分證號矇混過關，萬沒想到這次遇到盤查如此認真的警察，雖無奈也只好認栽。