毒品通緝犯拒檢騎車狂竄　摔落邊坡慘成「疊疊樂」

▲一名毒品通緝犯被巡邏員警盤查，男子逃逸時發生自撞摔車，意外撞到邊坡下的汽車。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名毒品通緝犯被執行巡邏勤務警員發現形跡可疑，男子拒檢逃逸，沒想到在逃跑途中發生自摔車禍，警方成功圍堵並查獲相關毒品跡證，詢後依觸犯毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新湖分局山崎派出所警員洪恩佑，21日在新豐鄉火車站周邊發現1名男子見警神色慌張，眼神飄忽不定，員警遂請男子出示證件，男子卻騎乘機車加速逃逸，逃竄過程中，失控自摔跌落停放坡下路邊自小客車，形成機車及自小客車「疊疊樂」畫面。

警方及支援警力隨即趨前壓制負傷陳姓男子，並在男子身邊散落物起出毒品海洛因2.7公克、安非他命8.7公克以及針頭1個等贓證物。

▲▼警方於陳男身邊散落物起出毒品海洛因2.7公克、安非他命8.7公克以及針頭1個等贓證物。

新湖分局長羅裕城表示，打擊不法係警察職責，防制毒品危害刻不容緩，也是解決治安問題最迫切的課題。提醒民眾切勿心存僥倖而誤觸法網，遠離毒品，遠離犯罪。民眾如需更多資訊，可撥打24小時免費諮詢專線 0800-770-885 (0800-請請您-幫幫我)。尋求專人協助！