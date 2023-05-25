請通知我太太...10年刑期通緝犯落網 　一家四口在警局相擁淚別

▲永康分局查獲王姓通緝犯，面對10年徒刑，王嫌請警方通知妻小到所團聚話別，離情依依，一家四口忍不住相擁痛哭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名有多筆詐欺、毒品前科，合併執行長達10年有期徒刑之40多歲王姓通緝犯，3月初經台南地檢署發布通緝，躲藏近兩個月後，23日晚上在永康一旅館內遭永康分局大橋派出所員警劉耿銘、陳暐承查緝到案，王嫌請警方通知妻小到警所團聚淚別。

警方指出，起初員警將王嫌攔下盤查身分時，王嫌一度謊報假身分試圖矇混過關，但警方早已掌握其身分及行蹤，而員警也在與王嫌對談過程中喊出王嫌姓名，要他報出身分證字號，王嫌也不自覺的隨口回覆「阿你都知道了還要問我」，直接露餡，最後深知已無法逃避追緝，只得乖乖束手就擒，被員警帶返所歸案。

在偵辦過程中，王嫌請員警通知其家人到場，由王妻帶著就讀小學的兒子及懵懂4歲小女兒至派出所探望，一想到王嫌即將入監服刑，全家人要分開長達10年之久，情到深處時不禁痛哭失聲，一家四口於派出所內緊緊相擁淚別離。此情此景也讓查緝員警觸景動容，惟在公義面前仍得依法偵辦，王嫌須為所犯過錯付出應有的懲罰，員警也勉勵王嫌要為妻小改過向善，不要再誤入歧途，期許一家人團圓之日子的到來。

永康分局長甘炎民呼籲大眾，在犯下非法行為之前，先想想家中的親人，勿做出讓家人傷心流淚之憾事，要能及時懸崖勒馬，法網恢恢疏而不漏，逃得了一時，逃不了一世，歹路毋通行。