　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

請通知我太太...10年刑期通緝犯落網 　一家四口在警局相擁淚別

▲永康分局查獲王姓通緝犯，面對10年徒刑，王嫌請警方通知妻小到所團聚話別，離情依依，一家四口忍不住相擁痛哭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局查獲王姓通緝犯，面對10年徒刑，王嫌請警方通知妻小到所團聚話別，離情依依，一家四口忍不住相擁痛哭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名有多筆詐欺、毒品前科，合併執行長達10年有期徒刑之40多歲王姓通緝犯，3月初經台南地檢署發布通緝，躲藏近兩個月後，23日晚上在永康一旅館內遭永康分局大橋派出所員警劉耿銘、陳暐承查緝到案，王嫌請警方通知妻小到警所團聚淚別。

警方指出，起初員警將王嫌攔下盤查身分時，王嫌一度謊報假身分試圖矇混過關，但警方早已掌握其身分及行蹤，而員警也在與王嫌對談過程中喊出王嫌姓名，要他報出身分證字號，王嫌也不自覺的隨口回覆「阿你都知道了還要問我」，直接露餡，最後深知已無法逃避追緝，只得乖乖束手就擒，被員警帶返所歸案。

▲永康分局查獲王姓通緝犯，面對10年徒刑，王嫌請警方通知妻小到所團聚話別，離情依依，一家四口忍不住相擁痛哭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在偵辦過程中，王嫌請員警通知其家人到場，由王妻帶著就讀小學的兒子及懵懂4歲小女兒至派出所探望，一想到王嫌即將入監服刑，全家人要分開長達10年之久，情到深處時不禁痛哭失聲，一家四口於派出所內緊緊相擁淚別離。此情此景也讓查緝員警觸景動容，惟在公義面前仍得依法偵辦，王嫌須為所犯過錯付出應有的懲罰，員警也勉勵王嫌要為妻小改過向善，不要再誤入歧途，期許一家人團圓之日子的到來。

永康分局長甘炎民呼籲大眾，在犯下非法行為之前，先想想家中的親人，勿做出讓家人傷心流淚之憾事，要能及時懸崖勒馬，法網恢恢疏而不漏，逃得了一時，逃不了一世，歹路毋通行。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
瑪娃暴風圈離台很近！　7縣市一定會下雨
「樂天女孩總選舉」結果出爐　李多慧、林襄都輸給她！
快訊／4度被判死！　他縱火燒死9人今逃死定讞
快訊／下周可能發海警！　瑪娃重回強颱「強度會更猛」
市川猿之助密友「M男」起底！　遺書指定財產全給他
高雄姊把妹妹關8樓窗台！　她墜樓慘死
前棒球國手陰經龍狠殺女友！二審宣判出爐　死者弟怒了
快訊／大谷翔平陽春砲！　本季第12轟出爐
Nvidia暴漲1倍！　「台灣囝仔」黃仁勳身價大增逾4200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

高雄富翁留13億遺產！里長兒卻暗槓3200萬　惹眾怒挨告結局曝

被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

快訊／忠孝橋驚傳墜橋！男騎士掉落淡水河失蹤　警消搜救中

賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

人夫兩度外遇「愛愛開冷氣害感冒」　小三上訴反被法院認證

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

高雄富翁留13億遺產！里長兒卻暗槓3200萬　惹眾怒挨告結局曝

被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

快訊／忠孝橋驚傳墜橋！男騎士掉落淡水河失蹤　警消搜救中

賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

人夫兩度外遇「愛愛開冷氣害感冒」　小三上訴反被法院認證

聲明稿／證交所睜亮眼　詹景超打拚7年「泰山」績效碾壓龍邦

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

開砲「賴清德0信賴」！　侯友宜嗆：黑金都無法掃除奢談守護台灣？

臺灣國際田徑公開賽隔3年再開！我國好手力拚佳績

瑪娃更壯了「核心如鐵牆」　暴風圈離台很近！7縣市一定會下雨

身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！醫示警：存活率僅10%

大同區隱藏富豪買房不手軟　前手持有3年賣房賺千萬

遛狗被1000隻殺人蜂攻擊　輪椅男慘被「狂插250針」愛犬垂死送醫

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

即／美容教母昏迷70天亡　2密醫打玻尿酸判決出爐

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

康友-KY掏空案重大進展　主嫌泰國落網

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

更多熱門

相關新聞

忘記回家的路　花蓮婦迷航48 km

忘記回家的路　花蓮婦迷航48 km

花蓮鳳林警分局大富派出所所長李建安日前值班時，1名7旬黃姓老婦人因忘記回家的路，在雨勢磅礡之中，騎乘普重機車到派出所求助，所長李建安與警員何恩鵑立即請老婦進入所內休息，並泡熱茶讓老婦身子暖活些。

毒品通緝犯拒檢騎車狂竄　自撞摔邊坡被逮

毒品通緝犯拒檢騎車狂竄　自撞摔邊坡被逮

女警街頭狂奔200m猛追通緝犯嚇壞

女警街頭狂奔200m猛追通緝犯嚇壞

瘋狂小鴨拒檢狂飆　慘遭警車撞噴翻覆

瘋狂小鴨拒檢狂飆　慘遭警車撞噴翻覆

賓士男違停+鬼切遭攔查　原來是通緝犯

賓士男違停+鬼切遭攔查　原來是通緝犯

關鍵字：

通緝犯一家人警局團聚淚別

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

麗寶集團靠「神」助攻成百億王國　7億建地捐出蓋廟

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面