警當「老鴇女友」內應！　月拿5萬幫探查緝消息...逮半套全是假的

▲一名蔡姓員警在2012年擔任第一分局民權所員警時，利用職權向經營護膚店的女友通報查緝消息，台中高分院今判處蔡員1年10月，可上訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名蔡姓員警2012年擔任第一分局民權所員警時，賴姓女友在該所轄區、五權路上經營全套、半套色情護膚店，蔡員利用員警身分，向賴女洩漏警方查緝動作，還找了另名男子當嫖客，藉以「消毒」避免警方日後查緝。蔡還向賴女說，要月花5萬請所內同仁吃飯喝酒，並打探查緝行動。台中高分院今天更一審宣判，依公務員包庇圖利容留猥罪將他定罪，由於全案超過8年未定讞，蔡被依速審法輕判1年10月、褫奪公權1年，全案還可上訴。

蔡姓員警自2008年起擔任台中第一分局民權派出所員警，隔年支援分局行政組正心正風業務，專門查緝色情、賭博業者。不料，蔡員的女友賴女，2010年起跑到該分局轄區、西區五權路上承租套房，專門經營全套、半套色情護膚店。

賴女的護膚店在2011年3月被查獲後，賴女仍繼續經營，同年11月賴女的護膚店遭人檢舉，由民權所調查偵辦，當時的洪姓派出所所長不知蔡是賴的男友，竟將該案件交給蔡所屬的行政組偵辦，蔡員屢次婉拒，所長只好將該案轉交所內其他2名同仁調查。

蔡為了替女友「停損」，共謀找來一名男客喬裝嫖客，配合員警查緝後，使警方以社維法將移送後，短時間內避免再遭警查緝，讓應召站能能繼續營業。蔡員取得將前往查緝的同事同意，共同「演了一齣戲」，帶回正在進行半套性交易的男客與小姐，但現場未找到業者，只能依社維法將2人移送裁罰。

檢警調查發現，蔡員還曾跟賴女說：「我就是一個月你5萬處理公司這邊，掛偵察隊啊，我請他們吃飯、喝酒啊。」意旨蔡員替賴女打點內部，以獲取查緝情報。

台中地院在2014年一審認定蔡員背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外之秘密罪，以及公務員包庇他人圖利容留性交及猥褻等罪，事證明確，法官依違背職務收賄罪判蔡5年6月、褫奪公權3年。

2019年檢方與蔡員提起上訴後，二審法官改判無罪，最高法院發回後，更一審今（24）日作出判決，認蔡員犯洩漏秘密消息與圖利留容性交等罪事證明確，由於全案逾8年尚未判決確定，因此速審法，判蔡1年10月、褫奪公權1年，全案仍可上訴。