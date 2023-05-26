　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

通訊廠商信時特價！iPhone 14省5千4、三星旗艦再降9千元

▲iPhone 14系列最高現折5千4。（圖／傑昇通信）

▲iPhone 14系列最高現折5千4。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

想換新手機或添購新平板嗎？傑昇通信推年中慶活動，iPhone 14 Plus下殺85折、三星S22降價9,110元、OPPO A78空機不到六千元。最新的紅米Note 12比官方定價再便宜3,005元。

傑昇通信表示，即日起至5月28日期間優惠齊發，祭出iPhone新機下殺，活動期間到門市購買iPhone 14 Plus（256GB）下殺85折，結帳現省5,410元。全台熱銷的iPhone 14 Pro再降價，挑選128GB再降4,210元，每人限購一支，舊機換新機趁現在。

安卓銷售冠軍三星Galaxy A53（8GB/256GB），配備6.5吋螢幕，後置6,400萬像素四鏡頭主相機，IP67防塵防水，結帳享61折優惠。5G輕量防水手機的代表Sony Xperia 10 IV，採用6吋OLED螢幕，機身選用聚碳酸酯材質製成背蓋，整體重量僅有161g，搭載高通S695處理器，拍照專科的Sony，主相機鏡頭還支援OIS光學防手震，活動期間最高可折4,700元，特惠價8,290元。

此外，三星輕旗艦Galaxy S22（8GB/128GB），採6.1吋螢幕，搭載高通S8 Gen 1處理器和3,700mAh電池，支援25W無線充電，具IP68防水防塵等級，定價24,900元，再降9,110元。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
周曉涵大學上《我猜》畫面被挖出！　認了「臉不太對稱」
「最強請假攻略」一圖看懂！　明年連假變8個
低價買進Nvidia　她3年後爽賺翻
快訊／東華大學墜樓！　24歲女全身血倒門口
快訊／YouBike補償方案！　受影響者每人賠500
快訊／找到了！跟團遊「澳花瀑布」失聯7天　尋獲遺體
快訊／嗆女消防不鎖門議員慘了　國民黨：移請考紀會
身價上兆黃仁勳逛饒河夜市！　「手提1袋」掀話題

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三招發票自動兌獎！LINE發票管家綁定還送LINE Point

4月手機排行榜出爐！這台安卓萬元CP值機台灣人超愛

通訊廠商信時特價！iPhone 14省5千4、三星旗艦再降9千元

iPhone 15系列模型機全曝光　六大外觀亮點搶先看

蘋果新專利！　用1技術找到「附近遺落的Apple Pencil」

MSI發表多款全新機殼、一體式水冷　全新散熱架構親民好上手

三星全新家電「BESPOKE」系列登場…質感設計打造韓劇女王生活

台灣「不算貴」！　Netflix寄生帳號額外收費大公開

iOS 17新變革！傳iPhone將變身「居家智慧螢幕」

達5萬次下載！這款App潛伏一年變身「竊聽軟體」

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

三招發票自動兌獎！LINE發票管家綁定還送LINE Point

4月手機排行榜出爐！這台安卓萬元CP值機台灣人超愛

通訊廠商信時特價！iPhone 14省5千4、三星旗艦再降9千元

iPhone 15系列模型機全曝光　六大外觀亮點搶先看

蘋果新專利！　用1技術找到「附近遺落的Apple Pencil」

MSI發表多款全新機殼、一體式水冷　全新散熱架構親民好上手

三星全新家電「BESPOKE」系列登場…質感設計打造韓劇女王生活

台灣「不算貴」！　Netflix寄生帳號額外收費大公開

iOS 17新變革！傳iPhone將變身「居家智慧螢幕」

達5萬次下載！這款App潛伏一年變身「竊聽軟體」

全台最美！台東戒治所咖啡渣變身環保蚊香塔

OOHA品牌大使「現身LaLaport台中大創旗艦店」！任2瓶優惠價搶買「檸檬蜂蜜」超夯

快訊／SCFI小漲但法人估H2船公司將現虧損　6月漲價案成效待觀察

公司錄取8新人！一個月後結局超慘　「半數都辭職」全因1問題

超大膽！花蓮縣府公務車遭破壞　後車窗被砸...三秒膠灌門把

竹聯大哥飯店囚禁凌虐「豬仔」1個月　肉票鼻青臉腫慘況曝光

雪梨50年最重大火災！市中心7F建築燒成廢墟　2人自首「僅13歲」

持菜刀搶劫未遂　南警一看監視器馬上認出是他

包頭妹突遭蜂鳥盯上「瘋狂猛啄」！路人一臉懵…轉頭看背後秒懂

三招發票自動兌獎！LINE發票管家綁定還送LINE Point

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

3C家電熱門新聞

iPhone 15系列模型機全曝光　六大外觀亮點搶先看

不爽Netflix打擊共享帳號　這國100萬戶直接出走

蘋果新專利！用1技術找到附近的Apple Pencil

MSI發表多款全新機殼、水冷

台灣「不算貴」！　Netflix寄生帳號額外收費大公開

通訊廠商信時特價！iPhone 14省5千4、三星旗艦再降9千元

三星全新家電「BESPOKE」登場

iOS 17新變革！傳iPhone將變身「居家智慧螢幕」

安卓手機要注意　報告：近900萬支手機出廠前就感染惡意病毒

達5萬次下載！這款App潛伏一年變身「竊聽軟體」

鏡頭設計有變化！傳iPhone 16鏡頭排列「回歸垂直」

評測／HTC U23 Pro實機開箱　新手體驗元宇宙的最好選擇

「最巨大」iPhone設計圖流出　外媒曝：還換新名字

4月手機排行榜出爐！這台安卓萬元CP值機台灣人超愛

更多熱門

相關新聞

果粉不滿意？　外媒調查：iPhone 14五星好評率跌8%、創5年低點

果粉不滿意？　外媒調查：iPhone 14五星好評率跌8%、創5年低點

iPhone口碑變差？市場調查機構PerfectRec在60萬則用戶評價中，蒐集iPhone 14及其他iPhone機型用戶評價，發現iPhone 14系列用戶評價出現顯著下滑。

iPhone掉進海33天　2步驟成功開機

iPhone掉進海33天　2步驟成功開機

日月潭星光螢火季feat.台灣好行低碳護生態

日月潭星光螢火季feat.台灣好行低碳護生態

賈伯斯簽名獎牌賣290萬元　可買120支iPhone 14

賈伯斯簽名獎牌賣290萬元　可買120支iPhone 14

iPhone 14系列限時優惠　買這款現省6110元

iPhone 14系列限時優惠　買這款現省6110元

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

快訊／全家開出2張千萬發票

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面