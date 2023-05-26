通訊廠商信時特價！iPhone 14省5千4、三星旗艦再降9千元

▲iPhone 14系列最高現折5千4。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

想換新手機或添購新平板嗎？傑昇通信推年中慶活動，iPhone 14 Plus下殺85折、三星S22降價9,110元、OPPO A78空機不到六千元。最新的紅米Note 12比官方定價再便宜3,005元。

傑昇通信表示，即日起至5月28日期間優惠齊發，祭出iPhone新機下殺，活動期間到門市購買iPhone 14 Plus（256GB）下殺85折，結帳現省5,410元。全台熱銷的iPhone 14 Pro再降價，挑選128GB再降4,210元，每人限購一支，舊機換新機趁現在。

安卓銷售冠軍三星Galaxy A53（8GB/256GB），配備6.5吋螢幕，後置6,400萬像素四鏡頭主相機，IP67防塵防水，結帳享61折優惠。5G輕量防水手機的代表Sony Xperia 10 IV，採用6吋OLED螢幕，機身選用聚碳酸酯材質製成背蓋，整體重量僅有161g，搭載高通S695處理器，拍照專科的Sony，主相機鏡頭還支援OIS光學防手震，活動期間最高可折4,700元，特惠價8,290元。

此外，三星輕旗艦Galaxy S22（8GB/128GB），採6.1吋螢幕，搭載高通S8 Gen 1處理器和3,700mAh電池，支援25W無線充電，具IP68防水防塵等級，定價24,900元，再降9,110元。