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果粉不滿意？　外媒調查：iPhone 14五星好評率跌8%、創5年低點

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲市場調查機構PerfectRec在60萬則用戶評價中，蒐集iPhone 14及其他iPhone機型用戶評價。（圖／記者廖婕妤攝）

記者吳珍儀／綜合報導

iPhone口碑變差？市場調查機構PerfectRec在60萬則用戶評價中，蒐集iPhone 14及其他iPhone機型用戶評價，發現iPhone 14系列用戶評價出現顯著下滑。

▲▼。（圖／翻攝自IT之家）

▲iPhone 14問世後，果粉好感度跳水下滑8％至72%。（圖／翻攝自IT之家）

這項報告統計的機型包含2011年至2022年期間用戶對於iPhone的60萬多則評價。研究發現歷代機型中最受歡迎的都是基本款iPhone，且五星好評比例自iPhone 5的65%逐年上升，到iPhone 13後，達到最高80%，不過在iPhone 14問世後，好感度跳水，下滑8％至72%，創下蘋果在2017年發布iPhone 8以來的低點。

▲▼。（圖／翻攝自IT之家）

▲iPhone 14 Pro Max的五星評價較iPhone 13 Pro Max下降6%。（圖／翻攝自IT之家）

而高階款iPhone Pro部分，在iPhone 14 Pro時五星評價較前一代下滑8%至76%；頂規版iPhone 14 Pro Max擁有全部機型中最高80%的五星評價，不過較iPhone 13 Pro時下降6%。

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