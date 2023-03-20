　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14系列限時優惠　買這款現省6110元

▲iPhone 14系列現省6千。（圖／傑昇通信）

▲iPhone 14系列現省6千。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14系列推出全新配色，傑昇通信也表示，即日起3月26日到門市購機，iPhone 14全系列特價，連同iPhone 13、iPad、AirPods Pro及Apple Watch都有破盤價。

蘋果全新iPhone 14、iPhone 14 Plus黃色，在3月14日正式開賣，傑昇通信觀察，雖然果粉對新色的偏好表現兩極，然而物價上漲壓力大，想省錢減少開銷的消費者，仍然把握通路促銷時購機，尤其現在降幅平均接近1成，沒有新機迷思的果粉，iPhone 13（128GB）最低20,690元，換算下來等於現賺4,210元。

▲傑昇通信iPhone折扣周優惠機型。（圖／傑昇通信）

▲傑昇通信iPhone折扣周優惠機型。（圖／傑昇通信）

而鎖定降價高達6,110元的iPhone 14（512GB），活動期間下殺84折；而關注旗艦機型iPhone 14 Pro（128GB）的果粉，也記得趁這波品牌加碼活動最低89折，只要31,190元即可入手。

開賣一年還是大家心中首選的iPad Air第五代，習慣使用做遊戲、影音、照片的人，建議選擇256GB版本，在容量方面相對夠用，傑昇通信打九折，只要22,390元。除了手機、平板，小資族也能用超殺價格入手蘋果週邊，AirPods Pro第二代，耳機跟充電盒都有IPX4防水等級，活動期間加購保護套，折扣後只要6,590元；另一款Apple Watch S8（45mm）定價13,900元，再便宜1,100元。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
張蘭欠巨債43億台幣！轉財產給汪小菲…被法院判決GG了
獨／賈永婕疑拿公關票第1排！　她怒：有人連成員都不認識
孫藝真遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了
五月天同場地BLACKPINK卻沒人罵！他揭3大差異　全程站
快訊／美國14比2打爆古巴！　闖冠軍戰
普發6000元　「身分證尾數」分這5天登記
快訊／挑戰何志偉！王世堅登記立委初選　英系6議員力挺
回到韓國！Rosé、Lisa合體比愛心　Jennie終於打招
6000元將開放登記入帳　身分證「2尾數」可先領
小心點啊！大谷嗆墨西哥好友　瞪大眼：快回天使基地

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

睽違四年排球國手廖苡任再戰世大運！訓練菜單、裝備升級為神隊友

iPhone 14系列限時優惠　買這款現省6110元

蘋果超狂新專利！　摺疊iPhone摔落秒「自動縮回」保護螢幕

網路攝影機被偷看？資料全外洩？ 四撇步建議快做

iPhone 15 Pro Max新渲染圖曝光　爆邊框1.55mm「史上最窄」

華碩AI加速產業數位轉型　新款邊緣AI電腦、工業主機板出籠

妹子吼LINE最討厭功能是它「下班被逼看訊息」！苦主+1：刷存在感

初代iPhone拍賣價衝上168萬　放16年爆增逾91倍

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

睽違四年排球國手廖苡任再戰世大運！訓練菜單、裝備升級為神隊友

iPhone 14系列限時優惠　買這款現省6110元

蘋果超狂新專利！　摺疊iPhone摔落秒「自動縮回」保護螢幕

網路攝影機被偷看？資料全外洩？ 四撇步建議快做

iPhone 15 Pro Max新渲染圖曝光　爆邊框1.55mm「史上最窄」

華碩AI加速產業數位轉型　新款邊緣AI電腦、工業主機板出籠

妹子吼LINE最討厭功能是它「下班被逼看訊息」！苦主+1：刷存在感

初代iPhone拍賣價衝上168萬　放16年爆增逾91倍

王品隱藏版優惠「留言抽5千！」　商品卡業績大爆發賣破6千萬

壽險經理遭扣薪查封房產　急查原因...忘了繳拒酒測罰單！

籲修法亡羊補牢　台灣基進憂馬英九「將台灣送入虎口」

水庫好渴！曾文等3水庫蓄水率跌破8成　德基不及格

「春分」來了！罕見逢天赦日　民俗專家：備妥3物幫自己補運旺財

崔咪老公道歉了！　「私賣BLACKPINK 11張票」嗆網友沒錢全被截圖

全民健康基金會攜手和運租車、HOT大聯盟「好健康小學堂」前進新北偏鄉

差點搞砸22分領先！　約基奇本季第28次大三元退籃網

習近平今訪俄！華郵：普丁士氣大振　中俄抗美「新世界秩序」成形

字母哥這次真的猛轟大三元　奪勝還寫隊史最高712場出賽里程碑

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

3C家電熱門新聞

iPhone 15 Pro Max新渲染圖曝光　爆邊框1.55mm「史上最窄」

蘋果超狂專利！　摺疊iPhone摔落秒「自動縮回」

網路監視器怎麼選　專家提4撇步

女吼LINE最討厭功能是它　苦主+1：刷存在感

iPhone 14系列限時優惠　買這款現省6110元

初代iPhone拍賣價衝上168萬　放16年爆增逾91倍

新機要來了！Google官網手機大降價　最高直接打對折

家事達人激推LG A9 TS吸塵器「蒸氣濕拖」

華碩新款邊緣AI電腦、工業板出籠

iPhone 15改採Type-C接口！　限用蘋果配件

AirPods將再進化！彭博：將有健康新功能、舊機也能用

通膨扛不住！　浦得宇爆iPhone 15 Pro變更貴

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

蘋果最新渲染圖！iPhone 15 Flip雙螢幕可摺疊

更多熱門

相關新聞

0元帶走！iPhone 14新色將開賣　遠傳資費方案公開

0元帶走！iPhone 14新色將開賣　遠傳資費方案公開

iPhone 14、14 Plus 黃色款新機將於3月14日開賣，遠傳今（13）日宣布正式開賣方案，申辦遠傳5G指定資費，最低只要0元就可把iPhone 14帶回家。不僅搭配門號有優惠，空機現折2,000元。

黃色iPhone 14　未開賣就傳降價

黃色iPhone 14　未開賣就傳降價

黃色iPhone 14來了　電商購機回饋整理

黃色iPhone 14來了　電商購機回饋整理

iPhone 14系列最暢銷款出爐　大量安卓用戶改用蘋果

iPhone 14系列最暢銷款出爐　大量安卓用戶改用蘋果

賣不動了？中國iPhone 14系列出現大規模降價

賣不動了？中國iPhone 14系列出現大規模降價

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

後車牌黏2塊凸面鏡！內行揭真實用途

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

BLACKPINK開唱爆「特權跟風亂象」　她揭內幕：在台灣當粉絲很可憐

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面