iPhone 14系列限時優惠　買這款現省6110元

▲iPhone 14系列現省6千。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14系列推出全新配色，傑昇通信也表示，即日起3月26日到門市購機，iPhone 14全系列特價，連同iPhone 13、iPad、AirPods Pro及Apple Watch都有破盤價。

蘋果全新iPhone 14、iPhone 14 Plus黃色，在3月14日正式開賣，傑昇通信觀察，雖然果粉對新色的偏好表現兩極，然而物價上漲壓力大，想省錢減少開銷的消費者，仍然把握通路促銷時購機，尤其現在降幅平均接近1成，沒有新機迷思的果粉，iPhone 13（128GB）最低20,690元，換算下來等於現賺4,210元。

▲傑昇通信iPhone折扣周優惠機型。（圖／傑昇通信）

而鎖定降價高達6,110元的iPhone 14（512GB），活動期間下殺84折；而關注旗艦機型iPhone 14 Pro（128GB）的果粉，也記得趁這波品牌加碼活動最低89折，只要31,190元即可入手。

開賣一年還是大家心中首選的iPad Air第五代，習慣使用做遊戲、影音、照片的人，建議選擇256GB版本，在容量方面相對夠用，傑昇通信打九折，只要22,390元。除了手機、平板，小資族也能用超殺價格入手蘋果週邊，AirPods Pro第二代，耳機跟充電盒都有IPX4防水等級，活動期間加購保護套，折扣後只要6,590元；另一款Apple Watch S8（45mm）定價13,900元，再便宜1,100元。