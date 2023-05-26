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《海洋產業發展條例》三讀通過　管碧玲：感謝「娘家」立院的支持

▲▼海洋委員會主任委員管碧玲 首次列席委員會報告備詢 內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海洋委員會主任委員管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院院會26日上午三讀通過《海洋產業發展條例》草案，海委會主委管碧玲今日表示，該草案三讀通過後，海委會就能依照海洋保育的要求，檢視各部會、各地方政府、各機關對海洋產業的獎補助有沒有兼顧海洋生態的永續發展。另外，她也感謝在各黨團支持之下，不必再經由院長游錫坤協商，順利通過三讀，「十分感謝娘家立法院滿滿的支持。」

管碧玲透過臉書發文表示，一大早接到柯建銘的電話說「《海洋產業發展條例》今天早上要三讀了，接下來我們處理《保育法》」。管碧玲說，柯建銘這句「接下來我們來處理《保育法》」，讓《海保法》的推動可以像大翅鯨一樣躍身擊海，而她也努力與社會溝通。

管碧玲指出，《海產條例》三讀通過，讓海委會在海洋產業如火如荼發展的時機，可以進場用海洋保育的要求，去檢視各部會、各地方政府、各機關對海洋產業的獎補助有沒有兼顧海洋生態的永續發展。

管碧玲強調，海洋產業發展條例第十條的條文中，「目的事業主管機關」指的就是各部會、各級政府和各機關，而海委會就是「中央主管機關」。根據該條規定，海委會可以定期檢視各部會、各級政府、各機關的輔導與獎、補助措施的內容，以確保海洋生態受到保護。

管碧玲說明，海委會的角色，一方面協調整合產業發展的問題，一方面守護永續的目標。她很感謝民進黨立委莊瑞雄和內政委員會委員們的支持；感謝時代力量立院黨團總召邱顯智、民眾黨立院黨團總召邱臣遠，以及國民黨立院黨團總召曾銘宗等各黨團支持之下，不必再經由院長游錫坤協商，順利通過三讀，「十分感謝娘家立法院滿滿的支持。」

▼《海洋產業發展條例》26日上午通過三讀。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲▼《海洋產業發展條例》26日上午三讀。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

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