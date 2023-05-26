遭國民黨青年團嗆「不演了！」　李正皓反諷：好像恐怖情人

▲李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨主席賴清德24日宣布支持知名政治評論員李正皓以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委。不過，由於李正皓曾任國民黨草協聯盟發起人、國民黨青年團執行長以及國民黨組發會主委機要等職位，遭國民黨青年團發文發文狠酸，「不演了！恭喜李正皓與民進黨結盟！」對此，李正皓26日開嗆，「國民黨與國民黨的支持者真的好像恐怖情人。」

李正皓曾任國民黨草協聯盟發起人、國民黨青年團執行長以及國民黨組發會主委機要，並於2016年擔任國民黨朱立倫總統競選辦公室發言人。不過，2019年10月23日李正皓因在政論節目中批評國民黨總統候選人韓國瑜，遭考紀會認為「以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志」，被國民黨中常會開除黨籍。

針對國民黨開除黨籍一事，李正皓26日批評，國民黨與其支持者就像恐怖情人，四年前他被國民黨開除黨籍，主要原因是批評韓國瑜，但「結論證明我是對的」，提名韓國瑜造成國民黨三輸局面「總統輸、立委輸、高雄市長罷免輸。」

李正皓說，四年過去，不要說國民黨找他回去，連一句道歉更是沒有，然後還越來越親中、越來越沒底線，「請問我現在跟民進黨合作有什麼問題？這樣還要罵？還要酸？」

李正皓狠酸，國民黨與其支持者就像恐怖情人，分手四年不聞不問，然後還要干涉前任交朋友，這種行為跟恐怖情人有什麼不一樣？「重點是，我還是被分手的一方，國民黨跟國民黨到底的支持者憑什麼酸？莫名其妙！」