農委會「農村體驗」品質評鑑啟動　新增永續發展指標

▲農委會水保局宣布啟動今年農村體驗品質評鑑活動。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為促進國內農村體驗優質活動，農委會水土保持局宣布「112年優遊農村體驗品質評鑑」啟動，今年呼應聯合國永續發展目標，增列環境友善及生態保育、友善多元群體作為、低碳飲食、再生能源或節水節能等評鑑指標，即日起受理申請，至4月23日截止報名，歡迎全台農村業者踴躍報名。

水保局副局長林長立表示，為推廣全台優質的農村體驗，並輔導提升農村體驗業者的特色與服務量能，每隔2年都會舉辦1次優遊農村體驗品質評鑑，透過評鑑的四大指標與內容，引導農村業者檢視自身的體驗環境、行程特色、經營管理及環境社會責任等4大面向的完備性與競爭力，希望能開創出具在地特色且符合旅遊市場趨勢的農村體驗，

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林長立說，今年評鑑指標呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，增列環境友善及生態保育、友善多元群體作為、低碳飲食、再生能源或節水節能，以及設施維護管理等永續概念，將農村體驗結合綠色產業。

水保局表示，「112年優遊農村體驗品質評鑑作業簡章」已於官網公告，即日起受理申請，至4月23日截止報名，評鑑結果出爐將以「優遊農村」品牌對外展現與推廣，可吸引國內外遊客走訪，更多資訊可上網查詢。