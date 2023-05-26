嗆女消防「被偷看不一定是對的」　時力嗆黃浴沂：不道歉就罷免

▲時代力量宜蘭黨部要求國民黨縣議員黃浴沂道歉。（圖／擷取自宜蘭縣議會直播）

記者游芳男／宜蘭報導

針對國民黨宜縣議員黃浴沂，25日在議會中嗆女消防員洗澡被偷看不一定是對一事，黃浴沂26日上午強調，不道歉是因為綠營在議會聯席審查會進行質詢很不適當，且綠營議員一直在傷口灑鹽、消費受害者。時代力量宜蘭黨部譴責歧視性言語霸凌！並強調，黃浴沂如果不道歉就罷免！

時代力量宜蘭黨部表示，昨日（5/25）宜蘭縣議會質詢過程中，宜蘭縣議員黃浴沂針對日前遭受到性騷擾女消防員，竟然不是嚴厲遣責縣政府消防局局長錯誤處置，造成女性消防員二次傷害，反而公然在議會中口出低俗的歧視性言語，檢討受害者，無疑是對受害者第三次言語霸凌！

時力強調，黄浴沂議員在議會中作出最糟糕的示範，身為宜蘭縣最高民意代表應該監督縣府，為縣民挺身主持正義，消弭歧視，但是林浴沂議員不去究責帶有歧視的主事者，反而檢討受害者，倒果為因，扭曲是非！對此，黨部嚴厲遣責，嚴正呼籲黃浴沂議員必須為自己歧視性的語言作公開道歉！ 若黃浴沂議員不願意公開道歉，黨部不排除發起罷免行動。



今年4/19，時代力量立法委員王婉諭在立法院召開記者會為執勤期間受到性騷擾的女性消防員發聲，當時宜蘭縣政府消防局局長不斷推卸責任，不願意採用性別平等工作法來處置。

郭稟翰說：「宜蘭縣政府消防局局長一開始就刻意忽視性別工作平等法，這樣錯誤的處置，源自於毫無性平意識，才導致了歧視行為卻不自覺，直到消防署發公文糾正，消防局局長才自打臉，自相矛盾地反駁原先錯誤的說辭與處置，因此，宜縣消防局局長應深切檢討，正視問題，不該有下一位受害者。」