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5億高中生婚後墜亡　北市議員竟說「同婚是謀財害命的好管道」

▲▼台北市議員曾獻瑩。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中18歲賴姓高中生近日與夏姓男子登記結婚，不料2小時之後從夏男住處離奇墜樓身亡。對此，台北市議員曾獻瑩24日在臉書寫下，「同婚也是謀財害命的好管道」、「未來還可以娶老婆生孩子，把財產傳承下去」，貼文遭台灣青年民主協會指責，根本是拿命案操作歧視。

曾獻瑩24日在臉書表示，5億高中生命案說明了，為何同婚也是謀財害面的好管道，原因有3點，分別是「可以讓男生繼承男生的遺產」、「法律上不用跟對方父母成為親屬關係，同婚沒有姻親規定適用」、「未來還可以娶老婆生孩子，把財產傳承下去」，貼文一出立刻引發網友論戰。

▲▼5億高中生案　北市議員竟稱「同婚也是謀財害命的好管道」。（圖／翻攝自臺灣青年民主協會臉書）

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▲曾獻瑩認為，高中生命案說明了「同婚是謀財害面的好管道」。（圖／翻攝自臺灣青年民主協會臉書）

台灣青年民主協會認為曾獻瑩的言論十分不妥，嚴厲譴責曾獻瑩將同性婚姻與台中命案進行不當連結，更指出早在《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過前，透過假結婚來詐取遺產、保險金的案例就有許多，並非同婚專法通過後，才有這樣的犯罪發生。

青民協表示，同婚專法通過前，有許多異性假結婚騙取遺產的犯罪，曾獻瑩怎麼不認為「結婚制度是謀財害命的好管道」，不出面檢討民法異性結婚制度，要求曾獻瑩「別拿命案操作歧視！」

青民協還說，曾獻瑩過去在民間推動反同公投，直到當選台北市議員皆不曾改變，多次透過欠缺邏輯的言論進行不當連結，包裝對不同性傾向的歧視，說愛孩子，卻操作青年命案獲取個人利益，這種言論帶來的恐怕只有傷害與偏見。

根據中央社報導，曾獻瑩說，他身為政治工作者，發現此社會狀況及現象，且查詢相關資料顯示，謀財害命主謀大部分皆為男性，才會發文討論此議題，也認同不論同性或異性婚姻，都可能會遇到謀財害命事件，如今貼文引發爭議，他覺得不妥已刪文處理，希望事件能到此為止。

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