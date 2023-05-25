惡劣！八卦山區傾倒1600噸廢棄物　南投環、警當場逮人

▲不肖業者光天化日下於山區傾倒廢棄物，遭南投環、警當場逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子等3人日前於南投市八卦山區傾倒大量廢土，其中參雜不明廢棄物，被民眾發現；南投警方與環保局人員獲報後，立即積極追查，聯手查獲非法傾倒廢棄物業者、粗估傾倒量達1600噸，訊後將移送法辦。

南投警分局指出，於23日獲報轄內山區有人非法傾倒廢棄物，該處出現大量營建混合廢棄物，陸續約有70至80台砂石車載運進出棄置，立即派員赴現場，查扣挖土機1台，現場廢棄物夾雜土石、磚頭和水泥碎塊，以及不明的黑色廢土堆成一座小山，而周邊就有鳳梨田等田地，令人怵目驚心。

南投分局表示，目前已查出吳姓男子等3人涉嫌，並請涉案人到案說明，全案將於訊問後，依違反《廢棄物清理法》移送臺灣南投地方檢察署偵辦；而不法清理業者為節省廢棄物清除處理費用，近來常租賃廠房或土地後，非法棄置或掩埋廢棄物，不僅嚴重造成環境髒亂與破壞，更會危害人體健康及生態環境。

分局呼籲營建業、土木包工業等相關事業單位，應依據《廢棄物清理法》規定清除處理廢棄物，也提醒民眾對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並瞭解承租人之用途，避免出租給可疑人士，否則若被作為非法堆置處理廢棄物之場所，可能面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用，得不償失。