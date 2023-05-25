　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡劣！八卦山區傾倒1600噸廢棄物　南投環、警當場逮人

▲不肖業者光天化日下於山區傾倒廢棄物，遭南投環、警當場逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲不肖業者光天化日下於山區傾倒廢棄物，遭南投環、警當場逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子等3人日前於南投市八卦山區傾倒大量廢土，其中參雜不明廢棄物，被民眾發現；南投警方與環保局人員獲報後，立即積極追查，聯手查獲非法傾倒廢棄物業者、粗估傾倒量達1600噸，訊後將移送法辦。

南投警分局指出，於23日獲報轄內山區有人非法傾倒廢棄物，該處出現大量營建混合廢棄物，陸續約有70至80台砂石車載運進出棄置，立即派員赴現場，查扣挖土機1台，現場廢棄物夾雜土石、磚頭和水泥碎塊，以及不明的黑色廢土堆成一座小山，而周邊就有鳳梨田等田地，令人怵目驚心。

▲不肖業者光天化日下於山區傾倒廢棄物，遭南投環、警當場逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局表示，目前已查出吳姓男子等3人涉嫌，並請涉案人到案說明，全案將於訊問後，依違反《廢棄物清理法》移送臺灣南投地方檢察署偵辦；而不法清理業者為節省廢棄物清除處理費用，近來常租賃廠房或土地後，非法棄置或掩埋廢棄物，不僅嚴重造成環境髒亂與破壞，更會危害人體健康及生態環境。

分局呼籲營建業、土木包工業等相關事業單位，應依據《廢棄物清理法》規定清除處理廢棄物，也提醒民眾對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並瞭解承租人之用途，避免出租給可疑人士，否則若被作為非法堆置處理廢棄物之場所，可能面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用，得不償失。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
離譜畫面曝！三寶媽鬼切　女騎士猛撞噴飛
雪梨市中心大樓狂燒！「整片崩落」驚人畫面曝
獨／恐怖！他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園
又一私校熄燈！　學生將轉介安置
綠鬣蜥大軍入侵！　高雄一晚狂抓74隻
LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了
快訊／災害搶修驚爆官商勾結！　19人被約談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡劣！八卦山區傾倒1600噸廢棄物　南投環、警當場逮人

獨／孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園

快訊／下班注意！國3霧峰系統「1大車、2小車」追撞　回堵1K

離譜畫面曝！三寶媽快車道鬼切右轉　女騎士來不及煞猛撞噴飛

快訊／上海移遠通信涉違法招募　在台經理「借殼」挖角5G人才

「豐采520」B5施工現場曝！遭爆僅鋼板、角鐵支撐　豐邑說話了

快訊／石碇災害搶修爆官商勾結　前區長涉洩底價...19人被約談

快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談到案

掘墳橇棺22座！盜墓者驚見大眼長髮女　2人猝死牽連長輩遭索命

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生長大不忍了怒告

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

惡劣！八卦山區傾倒1600噸廢棄物　南投環、警當場逮人

獨／孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園

快訊／下班注意！國3霧峰系統「1大車、2小車」追撞　回堵1K

離譜畫面曝！三寶媽快車道鬼切右轉　女騎士來不及煞猛撞噴飛

快訊／上海移遠通信涉違法招募　在台經理「借殼」挖角5G人才

「豐采520」B5施工現場曝！遭爆僅鋼板、角鐵支撐　豐邑說話了

快訊／石碇災害搶修爆官商勾結　前區長涉洩底價...19人被約談

快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談到案

掘墳橇棺22座！盜墓者驚見大眼長髮女　2人猝死牽連長輩遭索命

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生長大不忍了怒告

親子沙灘變露天摩鐵！她跨坐騎上「激烈搖擺」　無視小孩就在旁邊

外面打雷柴柴看窗裝鎮定　「後腳露餡」開震動模式千人心疼

水龍頭「開關竟在地上」　他第一次用驚呆！6千人讚：家裡也想裝

先探／大立光以戰逼單　築起護城河

InnoVEX2023匯聚22國新創動能　展現產業未來無限可能

解決大溪塞車噩夢　市議員李柏坊提「解方」

樂天思考黃子鵬、陳克羿先發2選1　朱育賢最晚下周歸隊

桃園閩南文化節系列活動「鬥陣Ⅲ」　7／1起熱鬧登場

大便黏馬桶沖不掉！醫曝「便如筆細」6警訊：小心大腸癌

不怕燒毀！　MSI微星發表全新機殼、一體式水冷全新散熱架構

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

即／新北女13樓墜落！再遭鐵桿穿身慘亡

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

即／準新郎醫對正妹打手槍　台南衛生局長：已放棄報到

快訊／飛龍瀑布搜救員最下層深潭尋獲1男1女

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

陰經龍狠殺女友！二審維持原判　死者弟：我很失望

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

直播主之亂　連千毅判刑7年定讞

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

更多熱門

相關新聞

他標得「萬通台北」最慘賠售戶　不到1年加價84萬秒脫手

他標得「萬通台北」最慘賠售戶　不到1年加價84萬秒脫手

小坪頂建案「萬通台北2011」近期悄悄改名為「陽明悅活」，根據實價，自去年下半年以來，社區陸續出現不少賠售案，其中讓利最多為低樓層戶，過去屋主為大陸人士，淪落法拍以1683.9萬元拍出，對比當初取得金額慘賠1163.2萬元。

投資環保設備更省錢！環保署：業者每年節省9成↑空污費

投資環保設備更省錢！環保署：業者每年節省9成↑空污費

台東亂掛廣告改善率提升62%

台東亂掛廣告改善率提升62%

即／彰化狂風大雨！八卦山大樹倒塌...交通中斷

即／彰化狂風大雨！八卦山大樹倒塌...交通中斷

周人蔘涉廢棄物案件　判刑1年1月

周人蔘涉廢棄物案件　判刑1年1月

關鍵字：

八卦山廢棄物廢棄物清理法

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面