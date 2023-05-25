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下周一可能發海警！強颱環流襲台「半個台灣變天」　降雨熱區出爐

記者李宜秦／台北報導

明日到周日前天氣相對穩定，只有午後在南部、各地山區會有雷陣雨。下周一受到颱風瑪娃環流影響，周一、二發布海上警報的機率偏高，屆時基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區也仍有雷雨。

▲強颱瑪娃。（圖／翻攝自RAMMB）

▲強颱瑪娃來勢洶洶。（圖／翻攝自RAMMB）

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氣象局預報員黃恩鴻表示，明日到周日天氣相對穩定，只有東半部有短暫陣雨，其他地區白天暖熱，午後南部、各地山區有雷陣雨，尤其南部雨勢比較明顯，白天西半部31到33度、東半部28到29度。

周日颱風環流引導東北風，帶來零星水氣，東半部、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雷陣雨。

▲▼瑪娃路徑。（圖／氣象局）

▲▼瑪娃路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲▼瑪娃路徑。（圖／氣象局）

颱風預計將於下周一左右北轉，周一、二可能會發布海警，周一到周四受颱風影響，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區也仍有雷雨。

周末開始東半部、北海岸、恆春半島、馬祖浪大，周日白天東海岸浪高三到五米，越晚浪越大，可能接近六米。下周一南部沿海、澎湖也會有長浪發生。

至於歐洲模式最新預測顯示，瑪娃將在巴士海峽繞一圈後，再跑到台灣附近，黃恩鴻指出，由於歐洲模式跳動比較大、不穩定性高，因此仍會繼續修正，還需持續觀察。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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