【廣編】社團法人台灣行動菩薩助學協會　推公益路跑野餐日1021為愛圓夢

▲社團法人台灣行動菩薩助學協會將於10月21日舉辦公益路跑野餐日活動，希望各界有愛人士一起熱情響應。

圖、文／社團法人台灣行動菩薩助學協會提供

社團法人台灣行動菩薩助學協會今年邁入第21年，會員從最開始的47名發起人扎根，到今天已長成有近8000名會員的愛心大樹，助學學生從最早的25人，到今天累計近上萬人次，發出的助學助養金及發願成才培育計畫之費用合計約1.4億元。

今年是協會與學生第十屆相見歡的活動年，因此籌備了「2023 愛一直都在」系列活動，活動一是將在10月21日舉辦「為愛圓夢-公益路跑野餐日活動」，號召會員會友及有愛民眾在台中中央公園路跑、健走、草地野餐、欣賞舞台的精彩演出；路跑的公益所得，大部份作為孩子助學金，小部分將為1000名協會助學孩子圓他們的「九族文化圓夢之旅」，也就是「2023愛一直都在」系列的第2項活動。在疫情前，協會曾允諾要帶孩子們到九族文化村一遊，孩子正歡天喜地編織著出遊之夢，卻被無情的疫情喊卡，現在疫情平緩了，履行對孩子的承諾，協會將在今年12月2日帶著千名孩子去九旅文化村遊玩。

協會活動主委張麗莉表示，一開始協會內部也是討論很久如何辦路跑活動，「因為這是協會的第一次。但為了幫孩子們圓夢，真的很希望邀請各界朋友全家一起『相揪』來路跑。我們賽程分為8K健跑組（有晶片、有敘獎）與4K健走組（無晶片、無敘獎），跑完後除了可以領完賽禮之外，現場還有補給，還可以留下來一起野餐，度過一個美好的上午」。相關報名網址請上：https://irunner.biji.co/RunforLove2023、行動菩薩FB官方粉絲團。