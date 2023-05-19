　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【廣編】社團法人台灣行動菩薩助學協會　推公益路跑野餐日1021為愛圓夢

▲▼台灣行動菩薩助學協會,路跑,野餐,公益。（圖／協會提供）

▲社團法人台灣行動菩薩助學協會將於10月21日舉辦公益路跑野餐日活動，希望各界有愛人士一起熱情響應。

圖、文／社團法人台灣行動菩薩助學協會提供

社團法人台灣行動菩薩助學協會今年邁入第21年，會員從最開始的47名發起人扎根，到今天已長成有近8000名會員的愛心大樹，助學學生從最早的25人，到今天累計近上萬人次，發出的助學助養金及發願成才培育計畫之費用合計約1.4億元。

今年是協會與學生第十屆相見歡的活動年，因此籌備了「2023 愛一直都在」系列活動，活動一是將在10月21日舉辦「為愛圓夢-公益路跑野餐日活動」，號召會員會友及有愛民眾在台中中央公園路跑、健走、草地野餐、欣賞舞台的精彩演出；路跑的公益所得，大部份作為孩子助學金，小部分將為1000名協會助學孩子圓他們的「九族文化圓夢之旅」，也就是「2023愛一直都在」系列的第2項活動。在疫情前，協會曾允諾要帶孩子們到九族文化村一遊，孩子正歡天喜地編織著出遊之夢，卻被無情的疫情喊卡，現在疫情平緩了，履行對孩子的承諾，協會將在今年12月2日帶著千名孩子去九旅文化村遊玩。

協會活動主委張麗莉表示，一開始協會內部也是討論很久如何辦路跑活動，「因為這是協會的第一次。但為了幫孩子們圓夢，真的很希望邀請各界朋友全家一起『相揪』來路跑。我們賽程分為8K健跑組（有晶片、有敘獎）與4K健走組（無晶片、無敘獎），跑完後除了可以領完賽禮之外，現場還有補給，還可以留下來一起野餐，度過一個美好的上午」。相關報名網址請上：https://irunner.biji.co/RunforLove2023、行動菩薩FB官方粉絲團。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的
詐團群組驚見文大校花！　不起訴原因：每月零用錢60萬
快訊／豪雨特報擴大12縣市！　台南終於有參與感
5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」
6年懸案破了！9歲女童失蹤　他看Netflix「4秒畫面」找
快訊／5億高中男關鍵死因曝！　結婚2證人路上隨機找的
NIKE限時打5折！　直接降2千元
陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委：他也是被詐騙的人之一

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【廣編】社團法人台灣行動菩薩助學協會　推公益路跑野餐日1021為愛圓夢

超疼孫！浩角翔起陪長輩用餐　阿嬤「唯一的雞腿」幫加菜

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

北京實測花現金

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

【廣編】社團法人台灣行動菩薩助學協會　推公益路跑野餐日1021為愛圓夢

超疼孫！浩角翔起陪長輩用餐　阿嬤「唯一的雞腿」幫加菜

劉德華救火周潤發！第一部電影就被台灣封殺　「40年前傳奇禁片」出土

忙碌一早上卻見柴「倒床上呼呼大睡」　媽嘆：說好養狗要看家？

虎斑貓桌旁卡位想吃剉冰　聽到「殘忍一句話」秒變臉：為什麼啊？

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

曹佑寧終於圓夢做這件事！　曝和謝依霖「一摸之緣」：真的沒客氣

許基宏二軍復出陽春砲　中信4比0完封樂天

林右昌「年輕人買不起房是沒規劃」炸怒火　她轟：鬼扯

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

店家「線上點餐」他愣住　全場推爆！這1點超優：都幫算好了

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

公益熱門新聞

超疼孫！浩角翔起陪長輩用餐

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

台灣行動菩薩助學協會　推公益路跑野餐日1021為愛圓夢

舞團孩子急募50萬赴歐洲比賽

林柏宏抵達索馬利蘭傳遞孩子心聲

慈愛教養院　募款蓋新樓差8千萬

從小被打罵⋯長大暴力傾向5倍！

成功更生人阿凱任東慈志工花蓮送愛

慈濟與東購攜手共善　全家銷售餐盒捐1%

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

台北市小英之友會寒冬送暖　幫助弱勢民眾過好年

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

千粽送愛暖心捐　愛盲庇護挺公益

更多熱門

相關新聞

臺北市第20屆舒跑杯與「Yellow黃宣」跑起來

臺北市第20屆舒跑杯與「Yellow黃宣」跑起來

全台歷史最悠久且最具指標性的路跑賽事「舒跑杯」又來囉！今年臺北市舒跑杯邁入第20周年，以「健康加鹼動」作為主題，希望傳遞生活中多動一下就能讓身體更健康！

福寶建設草屯「幸福時光」開工兼做公益

福寶建設草屯「幸福時光」開工兼做公益

舞鈴劇場為偏鄉學子公益演出

舞鈴劇場為偏鄉學子公益演出

普發6000給身心障礙兒一個家

普發6000給身心障礙兒一個家

藝人梁佑南再邀名人捐款　50萬重建保育院園區

藝人梁佑南再邀名人捐款　50萬重建保育院園區

關鍵字：

台灣行動菩薩助學協會路跑野餐公益

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面