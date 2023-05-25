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台北碧泉扶輪社愛心不落人後　社友送暖回饋社會

▲▼台北碧泉扶輪社愛心不落人後　社友鄭花粧致力愛心送暖

▲台北碧泉扶輪社社友鄭花粧（Maru姐），以實際行動愛心送暖到台灣各地。

生活中心／綜合報導

生活中一個小舉動，或許就能為社會帶來許多正面力量。像是台北碧泉扶輪社社友鄭花粧（Maru姐），以其在林森北路開設的「丸滿台灣味手路菜」，成為許多人的下班聚餐首選，牆面佈置累積許多名人合影簽名及眾多回頭客的好口碑。經歷疫情後，2023年Maru姐帶著一顆慈善的心，發願捐贈物資回饋社會。

此次送暖共七站，每個機構都致力於支持與照護社會需要幫助的人們。4月11日開啟物資捐贈第一站「苗栗三義教會」為居住在三義偏鄉、獨居與失智老人送暖；4月16日「新北市伯特利全人關懷協會」為弱勢家庭孩童提供課後餐點；4月19日「宜蘭縣私立安親老人養護院」，還有蘇澳當地里長協助陪同為「蘇澳獨居老人」送暖；4月26日「惜食廚房」、4月22日「南港關愛之家」與5月2日「第一社會福利基金會」為弱勢家庭、弱勢小孩、天使寶寶提供物資，給予實質的幫助與關懷。

▲▼台北碧泉扶輪社愛心不落人後　社友鄭花粧致力愛心送暖

▲▼台北碧泉扶輪社投入公益，致力關懷社會是其核心精神。

▲▼台北碧泉扶輪社愛心不落人後　社友鄭花粧致力愛心送暖

親手做服務是扶輪人投入公益的核心精神，碧泉扶輪社全體成員從搬運物資到實質走訪送暖，大家皆一起齊心協力，總捐贈了146箱有道地台灣味的米粉與醋肉，共計2540盒，這些食品不僅提供了身體的營養，也帶來了心靈上的溫暖與關懷。碧泉扶輪社社友們對一系列捐贈活動感到圓滿，並相信這種無私奉獻的行為能為社會帶來正能量和關懷，且激勵更多人關注和參與社會公益事業。

在採訪中，Maru姐表示：「我們希望能夠透過物資捐贈活動，幫助那些需要幫助的人。碧泉扶輪社一直以來都致力於社會公益，我們希望能為社會帶來一點溫暖和關懷。這只是我們努力的一部分，我們將繼續進行類似的活動，為社會做更多的貢獻。」碧泉扶輪社愛心送暖活動期盼拋磚引玉，鼓勵其他組織和個人參與公益事業，共同努力關懷弱勢群體，建立一個更加公平和溫暖的社會。

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