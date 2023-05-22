工讀27天薪3萬8！台電門諾暑期希望種子招募中　名額20個

▲門諾醫院表示，希望提供優質的工讀環境，除了分擔家計外，更能培養學生正面的價值觀及了解弱勢者的需要。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

提供大專青年暑期工讀的機會，第十八屆門諾與台電希望種子計畫開始報名！月薪3萬8千元 ，凡設籍於花蓮縣且目前就讀大專院校的學生，含今年升大二或升五專三年級，竭誠歡迎報名參加，20個工作機會，即日起至5月31日止，歡迎符合資格且有意參與這項計畫的學子踴躍報名，低收、中低收入戶、原住民等得優先錄取。





門諾醫院表示，計畫主要的目的是希望能提供花蓮在地學子一個優質的工讀環境，除了讓學生們得以分擔家庭經濟之外，更能透過社會服務體驗的方式，培養學生正面的價值觀及了解社會弱勢者的需要；更期盼能藉由實務工作的參與和學習，增加學生們職業性向的探索，提早規劃未來職涯發展。





「希望種子計畫」今年共提供20個工作機會給設籍於花蓮的大專生，工讀期間自7月6日至8月11日，總計六週，每週一至週五，每天8小時共27天。工讀薪資以時薪176元計算，並依規定投保勞保及提撥勞工退休金；工讀內容則依據門諾各機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級）安排適當的工作項目；工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主。

報名時間自即日起至5月31日（星期三）為止以郵戳為憑，符合資格且有意參與工讀計畫的學子，可上門諾醫院官網查詢相關內容，並連結報名網址填妥所需資料，備妥相關證明文件後郵寄送至花蓮市民權路44號，門諾醫院人力資源部收，信封上請註明「報名希望種子計畫」。

若有任何相關問題均可電洽03-8241595人力資源部郭小姐。錄取結果將於6月9日上午11點公告於門諾醫院官網，並以簡訊通知申請人。

