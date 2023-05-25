收到「eTag通知簡訊」　輸入信用卡資料慘了！遭盜刷4.5萬

▲假冒催繳通行費的詐騙手法猖獗，南投警分局呼籲民眾勿亂點擊不明簡訊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

有南投民眾近日於手機收到「eTag通知簡訊」，指其路邊停車費20元繳費失敗，籲請及時繳費，點進簡訊內網址後，竟還出現「遠通電收」Logo，民眾不疑有他就輸入信用卡資料補繳，最後卻被綁定信用卡行動支付，遭盜刷將近4萬5000元，才驚覺遭詐騙而赴南投警分局報案。

南投警分局調查，該詐騙集團是透過簡訊發送「您有一筆通行費即將到期，避免產生每筆300元罰金，請儘速下載遠通電收APP繳費」等內容，誘騙民眾點擊釣魚連結、下載應用程式APP；民眾一旦輸入個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號等，或遭植入惡意程式，即遭詐騙集團盜用手機、大量寄送詐騙簡訊。

警方呼籲，eTag僅會發送「低餘額」或「不足額」簡訊通知，正常簡訊內容也僅會顯示車號，不會提供繳費連結，提醒若不慎遭詐騙集團利用代發大量詐騙簡訊，請立即向電信公司反映查證，以避免自身權益受損。

南投警分局表示，許多詐騙簡訊都會附上惡意連結，呼籲民眾切勿點擊、更不要輸入個人金融資料或接收驗證碼；民眾繳交國道通行費前，先使用手機下載「遠通電收ETC」APP查詢，進行儲值或繳費，如非eTag用戶，會以平信帳單通知繳費，若未繳費，會再寄送雙掛號通知。