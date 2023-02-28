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全台詐騙簡訊半年減少近9成　警揭源頭化管理電信業3措施阻詐

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署刑事局與NCC針對詐騙簡訊規範電信業者取得初步成效、圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局165專線統計，全台詐騙簡訊在2022年8月發生1516件，到12月下降到176件，總計減少1340件，降幅達88.39%。期間警政署長黃明昭通令動員全國警察積極蒐報各類詐騙簡訊，簡化民眾165網站檢舉流程，讓165專線得以短時間內大量呈報詐騙簡訊樣態，並交由WHOSCALL、趨勢科技等業者進行深入剖析，讓各類詐騙簡訊無所遁形。

警方鑑於詐騙簡訊透過電信公司、簡訊平台發送，警政署會同國家通訊傳播委員會（NCC）研商，透過行政干預、要求國內電信業者以165專線彙整的基礎資訊，執行「關鍵字攔阻、發送端停話、求業者自律」三大源頭管理措施，在政府及業者的共同努力下，自源頭阻斷詐騙簡訊。

另外刑事局也統整打詐溯源查緝工作，165專線彙整分析詐騙簡訊來源，該局偵七大隊報請桃園地檢署指揮深入追查，日前於北市內湖區等處所，查獲發送詐騙簡訊的不法二類電信公司及涉案犯嫌，警方表示該公司發送詐騙簡訊超過1193萬則，詐騙款項高達新台幣6300萬元，宣示政府打擊不法簡訊平台業者的決心。

警方呼籲將結合政府主管機關，進行源頭化管理、165專線亦藉此呼籲民眾平時即應建立防詐免疫力並提升防詐意識，如加入165LINE@官方帳號、165臉書粉絲專頁或下載警政服務App，隨時接收最新防詐資訊，如發現疑似詐騙訊息，也可透過165專線進行查證或檢舉。

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