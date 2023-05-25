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超商浩克疑劈腿遭女友放生　她宣示主權：此時此刻我才是現任

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「超商浩克」在超商裡，不斷朝員警揮拳。（圖／記者沈繼昌翻攝）▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名朱姓男子，於本月20日時在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，員警持警棍狂毆回擊12下後將朱男送辦。疑似男子友人爆料朱男是劈腿被抓到，被傷得很深才情緒失控，事後浩克女友也表示「已經放生了」。對此，疑為第三者的女子在IG發文，她有傳訊給浩克女友說，「妳要不要想一想自己到底做了什麼，讓他找別的女人？」並說「此時此刻我才是現任」。

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人IG）

▲林女(左)指出此時此刻現任，並且傳訊息跟浩克前任(右)嗆聲。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人IG）28歲的朱姓男子身材健美、體格壯碩，20日上午在中壢一處超商內失控大鬧，獲報前來的2名員警一度壓制不住，朱男仗著體格優勢對員警揮拳施暴，還赤裸上身深蹲咆哮，被網友封為「台版浩克」。由於朱男情緒激動，現場2警一度控制不住，其中一警還被打到腦震盪，但朱男情緒稍稍冷靜、坐在超商外階梯時，其中一名員警手持警棍朝著無攻擊動作的朱男連擊12下，打得他頭破血流、哀號「好痛」。

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲朱男坐在超商外地上叫喊，員警上前用警棍連抽12下，但當時朱男已無再攻擊之虞。（圖／翻攝自記者爆料網）

事發後，有網友在浩克女友的IG留言「請問有領養野生浩克嗎？」疑似女方友人回應「看不出來已經放生了嗎？」一名網友便追問「真的放養了嗎？」釣出女方本人回「嗯」。另外還有網友心疼女方留言「一群吃瓜群眾關你們什麼事？」女方無奈嘆「對阿= =」。原本浩克跟女友在IG簡介上都有互相標註對方，但是發幾天後，2人都已把該段文字刪除。

而有位疑為第三者的林姓女子，在IG分享跟浩克女友的對話，內文批「妳要不要想一想自己到底做了什麼讓他找別的女人」，並指朱男這段時間在她身邊，也是由她照顧，「我真的不知道什麼時候才會醒悟他這4年來的壓抑和痛苦」，還表示「這幾個小時理解了一下小三的意思，我當過，而此時此刻我才是現任」。

《ETtoday新聞雲》向林女訊問，網路上瘋傳一張朱男頭部有條10多公分的傷口，在醫院進行治療的照片，是否為本人？林女表示該張男子背對鏡頭的照片，的確就是朱男，不滿說「不偷不搶，打破頭(警方)沒有執法過當嗎？」

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