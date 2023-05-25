快訊／一張圖看113年放假日！　春節7天、「補班僅1次」

▲113年行事曆。（圖／行政院提供）

記者皮心瑀／台北報導

行政院人事行政總處25日公布113年行事曆，總放假日數115日。針對今年補班日過多而引發的爭議，人事總處修正規定，明年只要補班1次，春節假期則有7天。

根據人事總處公布資料，113年3日以上之連續假期（併同例假日）計有4個，分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）等。至於中秋節9月17日（週二）、10月10日國慶日(週四），則都只放一天假。

人事總處也說明，今年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後，考量農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠之特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，因此修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」；補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

以113年政府行政機關辦公日曆表為例，農曆除夕前一日因適逢星期四，調整為放假日，於2月17日補行上班，農曆除夕及春節，因含2日例假日，於2月13日至14日補假，兒童節及民族掃墓節毋須調整。另經統計，未來5年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，且均為除夕前一日。