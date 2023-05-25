im.B主嫌被通緝還跟政商要角飲宴　蔡清祥：用假名騙人是偵辦重點

▲法務部長蔡清祥出席立法院司法及法制委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案主嫌曾耀鋒（改名曾國緯）爆出曾與多名政商要角合影，法務部長蔡清祥25日表示，曾如何用假名在外面招搖撞騙、是否有共犯或明知、或被利用作詐騙，將是檢方偵辦的重點。

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙案，主嫌曾耀鋒等人日前遭收押禁見，卻陸續爆出他被通緝期間和不少政商要角飲宴合影，包括總統府副秘書長黃重諺、監察院長陳菊、民進黨立委陳歐珀等人都中槍。

國民黨立委曾銘宗今天上午在立法院司法及法制委員會質詢時關切，曾國緯曾兩度被通緝，2016年5月31日被桃檢通緝、2017年4月27日被基隆地院通緝，為何兩次被通緝都沒事，照樣跟這些高官吃飯？難道改名後就抓不到？對此，蔡清祥說明，經後來了解後，發現其實被通緝的案件有4件，包括法院的通緝，不過，當時通緝的是原來的名字「曾耀鋒」，「曾國緯」是他後來的假名，到底大家曉不曉得，這是檢察官偵辦的內容。

蔡清祥指出，曾耀鋒如何在外面用假名招搖撞騙，這是檢察官現在偵辦的重點；檢察官會看過程中有沒有共犯的關係、有沒有其他被利用作詐騙的、是不是明知等等，檢察官會以專業作判斷。

曾銘宗詢問，民眾可能因為信任政治人物，相信詐騙犯，那政治人物有沒有政治責任？蔡清祥說，政治責任不是由自己來判斷，每個政治人物本來就要負他們的政治責任，他會從法律的專業，看是否有刑事責任，這是法務部主要的職責。