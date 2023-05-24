盜擄輪胎大王骨灰罈勒贖6千萬　前司機「帶路」判刑...後悔說話了

記者唐詠絮／彰化報導

排名全球第10大、全台第1大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結，2019年逝世後長眠在家族墳墓內，前司機凃男因缺錢花用，夥同兩名友人，盜取羅結的骨灰，向家屬勒索6千萬元，彰化地院審結，依盜墓、恐嚇取財未遂等罪，將3人分別判處7月到3年8月不等刑期，判決出爐後也震驚地方，凃男相當後悔的說「一時糊塗、被朋友牽著走」。

▲正新輪胎創辦人羅結骨灰罈被盜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張男盜墓擄羅結骨灰罈向家屬要6千萬贖金。（圖／民眾提供）

員林警分局今天還原事件經過，凃男因為缺錢，又曾在該公司工作得知老董葬在何處，因此與張男策畫要盜墓擄「羅結」骨灰罈勒索錢財，由於墓園有不定點負責看守人員，2人利用晚上時間，前往墓園並輪流持油壓剪破壞墳墓鐵窗，並以拔釘器撬開鐵窗後，自窗口攀爬進入墳墓內自內打開鐵門進入，找出骨灰罈放置位置，再輪流使用拔釘器破壞隔絕骨灰罈與外界的水泥牆面，共同盜取骨灰罈，再交由凃，放在後車廂內。

▲凃男將骨灰罈放在後車廂內。（圖／民眾提供）

友人林男得知張男要向羅家要脅財物，也加入勒贖計畫，打電話給羅媳「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」、「現在都是不說就對了，那沒關係我就毀了他、你爸的東西報社公開」。當時林男發現張是以骨灰作為恐嚇取財而嚇到離開，但林男也因為打了這通勒索電話被判7月有期徒刑。

▲林男被逮。（圖／民眾提供）

但張男仍不放棄將骨灰罈照片傳給家屬，將贖金提高到6千萬，甚至還要脅對方「只要報警馬上公開各大媒體」、如果不理我就丟化糞池」、 一直到今年2月14日16時37分許，再傳訊「不處理（破）壞掉，拍影片放世界國際網站，最好是不要再拖了」、「那就把現金準備好」一直到15日張男再傳訊開嗆「今天中午之前準備好」、「我說保證完整歸還不要再說那些」、「不然就公開」、「剩下一個小時12點一到自己看著辦」。

不過家屬早在2月10就已報案，經警方調閱相關監視器掌握到犯嫌，一方面也怕犯嫌將骨灰罈破壞，於是跟監尾隨，在15日逮到張、凃2人，也在後車廂找到放在白色塑膠桶內的骨灰罈，17日也將林男拘提到案，全案宣告破案。

▲張男等犯嫌行蹤被掌握。（圖／民眾提供）

縣議員曹嘉豪得知此案判決後，感嘆「社會怎麼了」，羅結創辦人，是令人稱頌的大善人，居然死亡後仍被被宵小盯上，家屬甚至遭惡意敲詐取財，真是令人髮指，而涉案人居然還曾是羅創辦人的凃姓前司機。為何會對老董做出這種事，凃男說「是一時糊塗」、「被朋友牽著走」，「對老董及其家人更感到對不起」，但一切的後悔也來不及了。