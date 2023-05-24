台南騎士當面檢舉違規！刺青騎士逃跑忘打燈再吃罰單　他：虧大囉

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台南永康一名正義騎士行駛到永興路、中山南路口時，看到前方騎士後座的乘客未戴安全帽又抽菸，出言制止對方卻未理會。最後，刺青騎士加速左轉逃離，但因未打方向燈，聽到正義騎士大喊「這下真的虧大囉」才打方向燈，但仍被檢舉成功。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」24日以「對兩位沒水準的8+9發送戰鬥邀請」為題發布一段35秒影片。影片顯示，兩名刺青男子4月20日共同乘坐一輛機車，但後方乘客卻未戴安全帽，還直接在等紅燈時抽菸。

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▲▼原PO跟前方的騎士直言會檢舉違規事項。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台／YouTube，下同）



刺青騎士後方的正義騎士見狀立刻大罵，「沒戴安全帽、一起闖紅燈，現在又抽菸」。對此，刺青男騎士則回「沒差啦」，讓正義騎士苦笑地說「沒關係啦，看你會不會收到罰單齁，現在抽菸我也會送（檢舉）喔」，刺青男則不斷回頭盯著原PO。

此時綠燈亮起，刺青騎士直接左轉，讓正義騎士立刻大喊，「啊方向燈又不打，啊～這下真的虧大囉」。事後，正義騎士也附上抽菸、未戴安全帽及轉彎未打方向燈等3張檢舉成功的截圖，直言「每個違規魔人都說抓到檢舉人要打死，真的出現在你面前還不是乖乖的被老子訓斥」。

▲刺青騎士轉彎未打燈，被罵完後才打方向。



網友看完紛紛留言，「原PO是不是長得像巨石強森啊，沒看過兩隻刺青猴如此被羞辱還能這麼乖」、「最後方向燈真的笑死」、「台南的猴子還蠻溫和的，要是你來台中敢這樣講的話就真的是戰鬥邀請了，猴子立馬就跳下來跟你拼了」、「太舒服了吧，天吶！！！一整天的壞心情都不見了」、「前面還說沒差啦，結果最後還是打方向燈」、「笑死，原PO真的夠勇」。