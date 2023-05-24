企鵝妹換10元硬幣夾娃娃！投1000元鈔票　「下秒1幕」讓她傻爆眼

▲企鵝妹傻眼。（圖／企鵝妹／Twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，一邊直播環島的過程，一邊與粉絲聊天互動，突發事件總掀起熱議，日前走過台中豐原時，經過娃娃機店打算挑戰看看，但身上零錢不夠，於是她掏出1000元鈔票放入兌幣機，機器掉出100個10元，讓她當場大傻眼。

企鵝妹日前在夾娃娃機店玩樂，心情相當愉悅，跟著店家播放的音樂開心哼唱，由於身上零錢不夠，她走到兌幣機前，放了1000元大鈔，結果機器立刻吐出100個10元硬幣，她當場愣住，看著硬幣一個個掉下，她傻眼到連歌都唱不出來了。

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企鵝妹看著硬幣，不敢相信直呼「Oh！Wait a minute！Oh~Oh~Oh~Wait a minute！」她以為放入大鈔後，機器可以選擇想要兌換的金額，「就像日本的機器那樣」，本來只想要換一些零錢就好，最後她只好默默將100個10元硬幣全收下。

網友們看到這一幕全笑翻，「可以夾到明天了」、「100個，這女孩真狠」、「1000塊硬幣重到爆，負重直接+10公斤」、「台灣機台沒那麼先進」、「這時候需要一個觀眾換錢」、「還好不是代幣」、「可以夾到明天了」、「請支援換錢」、「我也過做這種蠢事」。

▼機器吐出100個10元硬幣。（圖／企鵝妹／Twitch）

