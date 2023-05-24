3千車友挑戰紫南宮環縣賽　單車女神魏華萱、南投一哥盧紹軒齊代言

▲「2023永不放棄一騎來發財」紫南宮環縣自行車挑戰賽將於6月4日展開。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的「2023永不放棄一騎來發財」紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車活動，今年邁入第11屆、報名人數超過3000人，南投縣政府今年邀請單車女神魏華萱、南投單車一哥「南投國王」盧紹軒一起為大會代言。

活動記者會今天舉辦，一開始由縣府秘書長洪瑞智偕同魏華萱、盧紹軒等人騎著自行車進場，並與現場來賓一起揭開紅幕，展示今年結合紫南宮兔年紀念金幣所新設計的「扭轉錢坤」造型獎牌，同時邀請到小熊家族進行單車特技酷炫表演熱場。

擁有34 萬粉絲追蹤的「單車女神」魏華萱表示，她很喜愛南投的騎車環境，也因為外公家在竹山，小時候每年都會回南投喝好茶；她也談到第一次參加武嶺挑戰賽，咬著牙在關門前15分鐘才流著淚抵達終點，雖然嘴巴說再也不參加，可是後來還是來挑戰了5次，南投真的很讓人懷念，也會上癮，歡迎大家一起來南投騎車。

洪瑞智表示，參加選手須於限定7 小時內完成全程，大會將會頒給騎士選手完成證書，以及精心設計的鏤空金元寶造型「扭轉錢坤」完成獎牌一面，還有紫南宮提供土地公兔年發財錢母一枚；選手於完成賽程後，可將錢母鑲入鏤空金元寶造型獎牌、補滿圓心，象徵圓滿、扭轉「錢」坤。

本次活動由南投縣政府與紫南宮、台灣自由車運動協會共同辦理，將於6 月4 日上午6 時在竹山消防署訓練中心第一停車場展開，台灣自由車運動協會理事長彭劍勇表示，每年紫南宮自行車活動都是選在6 月第一周舉行，共同推動全民自行車運動，並響應國際自行車日；今年參加人數共3024 人，其中有10位外國選手，將自竹山鎮出發經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮後回到紫南宮，全程99.9 公里。