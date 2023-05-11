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紫南宮攜手捐血中心抗血荒　母親節前捐血...可獲錢母或琉璃項鍊

▲母親節前一天赴竹山紫南宮捐血500CC，即可獲贈兔年紀念套幣一組。（圖／記者高堂堯攝）

▲母親節前一天赴竹山紫南宮捐血500CC，即可獲贈兔年紀念套幣一組。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

5月14日就是母親節，隨著新冠疫情日趨緩和，民眾生活逐漸回歸正軌，但各醫院缺血情形一直未顯著改善，血庫長期未能補足相關機關達需求量；台中捐血中心指出，目前以台中地區平均一天的需求量為1800單位（每單位250CC），若再擴及全國將是更龐大的數字，因此再次與竹山紫南宮主委莊秋安協商借用場地，於母親節前夕加碼擴大舉辦捐血活動，以提高並補足血庫存量。

莊秋安說，民眾只要於母親節前一天5月13日（星期六），願意挽起袖子捐血250cc，即可獲贈紫南宮土地公琉璃水晶項鍊1條，讓孩子感恩媽媽辛勞照顧、老公感謝老婆辛苦、孫子祝福阿嬤身體健康「吃百二」；500cc則送兔年套幣組1套 ，祝福民眾們闔家平安、順利發大財。

捐血中心表示，現階段血庫最需要O型、A型，呼籲健康的民眾們來和土地公、土地婆一起做公益，協助募血、提高庫存量，讓傷病患在生命存活的關鍵能平安順利。

捐血中心提醒，如排隊人潮過多，將於當天中午12點發放300張號碼牌，並安排4輛捐血車以加快服務速度，不讓熱心民眾辛苦等太久，活動預計於下午3時結束，如有不便之處請大家見諒配合；如果近期出國回來，已不用限7天才能捐血，歡迎大家前來支援紫南宮母親節限定加碼捐血活動。

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