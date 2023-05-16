國際茶道節5／27竹山紫南宮登場　打造豐富多彩茶文化之旅

▲2023年竹山鎮國際茶道節即將登場，參與者可在茶園親自體驗採茶樂趣。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

「2023年國際茶道節」將於5月27日在竹山鎮紫南宮登場，竹山鎮公所指出，此次活動將呈現各種表演、茶業展售、國際茶道師展演等一系列精彩節目，還規劃多項DIY體驗和遊山玩茶等活動，希望能打造豐富多彩的茶文化之旅，期待參與民眾更全面深入了解茶產業及文化。

鎮公所表示，其中的生態茶園體驗有2大特色行程：「照鏡山茶香巡禮」將帶領參與者製作祈福竹片、探訪照鏡山茶鄉、進行香Q茶包DIY體驗，並品嚐當地美食，在行程中深入了解竹山的茶文化和歷史，體驗當地的風土人情，同時享受美食與茶香的滋味。

▲▼參與者親手包製竹山有名的「竹筍包」、用火炒方式焙茶體驗製茶過程。（圖／竹山鎮公所提供）

「羅班長帶你逛生態茶園」行程則是特別為喜愛生態旅遊和茶文化的參與者設計：導遊將帶領參與者進入當地茶園，進行採茶體驗和茶園導覽解說，品嚐當地的特色好茶，並製作屬於自己的綠茶，同時欣賞茶園美景和探索生態環境，最後還能親自製作幸福手作茶、體驗手作茶的獨特魅力。

▲竹山鎮鎮長陳東睦（左）示範揉茶製作過程。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮長陳東睦說，上述行程不僅讓參與者了解茶文化，還提供親近大自然的機會，讓參與者更加珍惜守護台灣珍貴的茶文化和自然環境，邀請民眾踴躍報名行程、一起探索茶文化的奧妙並體驗大自然的美麗，更多活動資訊請上「國際茶道節」粉專（http://www.facebook.com/NantouZhushanTeaCeremonyFestival/）查詢或報名。