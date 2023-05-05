郭台銘「為這事」密訪老友　顏清標招待地方小吃：祝他心想事成

▲▼郭台銘私訪老友顏清標話家常，標哥招待地方小吃祝心想事成。（圖／郭台銘臉書提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

鴻海創辦人郭台銘5日4日上午結束南投行程，利用下午空檔，4點40分到沙鹿拜訪顏清標，2人閒話家常，郭關心標哥病況，囑咐多休息，標哥準備了竹筍貢丸湯、鳳記鵝肉、沙鹿肉圓等地方小吃招待，郭在臉書po出老友們開心的合照，顏清標也說「郭創辦人有為民服務的宏大志向，祝福他能夠心想事成。」

郭台銘昨天上午拜訪南投紫南宮、南投議會，聽取地方心聲，晚間陪同立委黨內參選人黃健豪參拜元保宮、昌平夜市掃街，傍晚空檔前往沙鹿拜訪顏清標，老友們許久不見，心情都顯得很開心，郭還關心標哥近況，而標哥則招待地方小吃，2人聊得盡興，停留半小時後離去。

​郭台銘開心的在臉書po出合照，還說「與許久未見的老朋友顏清標見面，聊了許多彼此的近況，也趁機向他請益了許多地方的心聲。為人民拚經濟，讓大家過好日子的參選的理念，也受到他的肯定。」郭說，他會成為最強，他會讓所有國民黨的候選人成為最強。

顏清標也發出聲明「任何人來關心都非常歡迎及感謝，特別是郭台銘創辦人是多年老友，老朋友有機會相聚敘舊，2人都十分開心，郭創辦人有為民服務的宏大志向，祝福他能夠心想事成。」