「2023國際茶道節」5月底紫南宮登場　限量50展售攤位招商至4／28

▲2023國際茶道節活動將於5月底在竹山紫南宮登場。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）
記者高堂堯／南投報導
「2023國際茶道節」活動5月底將於竹山鎮紫南宮登場，竹山鎮公所即日起到4月28日止進行展售攤位招商報名，預計開放50個名額，歡迎有興趣者逕上官網，以及竹山鎮公所app來了解。
鎮公所指出，本次國際茶道節為期9天，50個攤位中規劃45攤以茶為主軸、5攤為其他農特產品，總共分為5大主題來規畫安排：第1、2部分為茶體驗，包括會場DIY體驗、實際茶遊程體驗；第3部分為展售區擺設，讓民眾近距離與茶農互動，了解茶的生長、品嘗茶的美味；第4部分將邀請日、韓國際茶道師來台展演，展現多元茶文化；最後則為多元DIY茶體驗、茶文化表演、以及傳統戲曲布袋戲、歌仔戲等每日表演活動。
竹山鎮長陳東睦表示，茶是該鎮經濟命脈之一，尤其是著名的杉林溪茶、照鏡山茶，希望透過活動讓更多人知道竹山茶的軟實力，呼籲茶商趕快來報名。
鎮公所提醒，報名採取線上報名、到鎮公所現場填寫2種方式，有生產履歷、產底標章、有機農產標章、QR等相關證明者優先錄取，於本周五（4月28日）截止，並於5月1日進行評選，入選攤商繳費完成就可參與這次活動展售。詳細辦法請參閱報名連結：
→ → → → 2023國際茶道節 攤商報名
→ → → → 2023國際茶道節FB
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