「2023國際茶道節」5月底紫南宮登場　限量50展售攤位招商至4／28

2023好朋友春日趴22日在臺灣當代文化實驗場 C-LAB熱鬧登場，今年因應422世界地球日，融合了永續議題、特色市集跟精彩表演，為大家帶來難忘的周末趴！東森寵物也準備小遊戲闖關，只要在攤位拍照打卡，就能獲得精美贈品毛骨力或自然美防曬CC霜，此外還能加入會員轉扭蛋，每張都有超值好禮，現場排滿熱情民眾，大家好禮拿到手軟！