地政士助理涉殺5億高中男　台中公會聲明：純屬個人行為

▲▼夏姓地政士助理涉殺人引發風波，台中公會發聲明表示，純屬個人行為。（圖／ETtoday資料照，下圖公會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市賴姓高三男學生5月4日從10樓墜落身亡，賴母控告夏姓地政士助理謀財害命，台中市地政士公會理事長劉芳珍20日表示，夏男是從事地政士父親聘用的助理員，雖是助理，但從事的也是地政士工作，為避免造成社會不當負面觀感，特別發表聲明澄清，「全體地政士都是兢兢業業的優秀專業人士，此事所引發的社會事件，純屬個人行為，冀望社會大眾仍堅信全體地政士都是奉公守法、秉持誠信的專業執業者。」

劉芳珍表示，全台中市有1千多名地政士，僅知夏姓地政士在2005年5月加入會員，並未參與會務，也非幹部，和公會較少互動，夏聘用他兒子作地政士助理員，也有跟公會報備，等事件告一段落後，公會基於照顧會員立場會前往關心。

公會也發布新聞稿聲明，列出7條台中市全體地政士應秉持的相關法令，包括地政士法第27條「地政士不得有違反法令執行業務之行為...」等，及地政士倫理規範第2條「地政士於執行業務時，應遵守法令」、第5條「地政士應謹言慎行，端正社會風氣..」、第20條「地政士應信守執業倫理與道德...」等規範。