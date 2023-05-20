獨／5億高中生超富爸起底　3套衣輪流穿最愛舊汗衫...還住60年老屋

▲▼賴男的父親身價數十億，但全家住的是60年老屋，最愛常穿圖中的汗衫閒晃。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市賴姓高三男學生年紀輕輕就獲得父親贈與的龐大房產，令人好奇賴父何許人也？律師許哲維透露，賴父是田僑仔，從小務農出身，後來有機會買賣土地，賺了錢，積累數十年因而致富，但如果在路上看到他，就是1個純樸的田莊阿伯，不會相信他身價超過數十億。更令人驚訝的是，賴父家裡不是住豪宅，而是住在2層樓、60年屋齡的老房子，家裡一樣有一堆雜物，也沒有名車，低調到了極點。

或許是從小務農關係，即使60多歲還是一尾活龍，賴父在65歲生下了賴男，老來得子，更加關愛，隨著年紀愈大，病痛漸多，賴父開始慢慢1筆筆的把名下房產贈與小兒子，最後竟然高達30筆土地，粗估市值約5億。

許哲維說，他接受委任律師後，去了家裡拜訪賴母，驚訝發現賴家竟是1棟2層樓、60年屋齡的透天厝，還有鐵皮屋加蓋，屋裡和尋常人家一樣，也堆放雜物，但整體上還算乾淨，老房子就住賴父1家3人，賴母負責三餐、打掃和洗衣等家庭主婦該做的事。

賴父常穿著汗衫四處閒晃，如果在街上碰到他，完全不相信眼前這個田庄阿伯，竟是身價數十億，而且衣服只有2、3套替換著穿，物質慾望可說是「超級低」。