冷暖空調一台就能cover四季氣候？網友票選最在意的選購重點先筆記！

▲「冷暖空調」是現在家家戶戶必備的家電，一台就能滿足冬暖夏涼的需求。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

台灣氣候潮濕，夏季悶熱、冬天濕冷，也因此「冷暖空調」幾乎是現在家家戶戶必備的家電，一台就能滿足冬暖夏涼的需求，而政府欲鼓勵民眾節能減碳，近年積極宣導家電汰舊換新節能補助，換上節能家電之後收到電費帳單再也不用膽戰心驚，再加上貨物稅減免的紅利，讓許多精打細算的消費者趕在夏季來臨前更換、添置家中的空調。而時事網路大數據分析網站《網路溫度計》就進行了票選，現在就公開網友票選的十大最在意的空調選購重點！看看你在意的是不是也上榜了？

▲網友們選購空調最在意的十大重點，第一名為「耗電量」，網路聲量高達60,833。（圖／翻攝自網路溫度計）

網友們選購空調最在意的十大重點，第一名果然就是「耗電量」，網路聲量高達60,833，至於「價格」則為網友票選最在意的第二名，不過網路聲量與第一名的差異相差近2.5倍，顯示出消費者選購空調時如果有更能滿足需求的機型，價格並非第一優先的考量；第三名則為「抑菌、全機防霉等附加功能」，在氣候潮濕的台灣，抑菌、防霉等功能相當加分，網友就分享自己的考量：「有空氣淨化功能的冷氣是首選，冷氣吹起來舒服又乾淨」、「有自體防霉功能的空調比較不容易滋生細菌，也不用擔心冷氣吹久有霉味」。而外型、品牌、有無loT、有無節能補助、售後保固、適用坪數、噪音分貝數則分別為第四到第十名。

無論氣候怎麼變，守護環境與荷包的心永遠不變！台電持續推動節電獎勵，加上政府的家電汰舊換新補助政策，2025年也將調高冷氣能效基準3～5%，冷氣是否省電成為消費者最在意的關鍵也是無可厚非，參與票選的網友就表示「以前的空調耗的電費可以讓你再買新的空調」，而知名日系品牌Panasonic就不斷提升空調省電能效，根據Panasonic資料顯示，不僅省電效率已經提前超越2025年國家一級能效標準，省電效率更超越高達65%。

▲Panasonic空調推出全新24小時防霉監控功能，讓機內防霉再進化。（圖／Panasonic提供）

此外，針對抑菌、全機防霉等附加功能，除了各廠牌幾乎都有的自動洗淨功能外，在後疫情時代，對於室內空氣品質的要求也越發提高，淨化效果成為空調功能的一大亮點。像是標榜與日本最新技術同步的Panasonic就搭載了能主動分解PM2.5跟抑制病毒和黴菌的「nanoe健康科技」。而針對防霉，Panasonic也推出全新的「防霉監控」功能，透過對溫度、濕度的即時監控，達到防霉目的。

智慧家居已成趨勢，為了符合現代人忙碌的生活型態，家電是否擁有IoT智慧健康科技也深受消費者重視，掃地機器人、洗衣機、洗碗機等都可以智慧監控，空調當然也要+1，擁有IoT智慧健康科技，透過智慧聲控功能及遠端遙控功能讓民眾即時遙控不受限，居家生活更便利，下班之後不用再煩惱家務事。除此之外，售後服務的完整性也是網友十分在意的重點之一，不論是遇到問題報修或是後續的保養跟清潔，像有網友提到「我個人比較重視的是售後服務，夏天叫不來修理才是悲劇」以及「純論售後服務，國際壓倒性制霸」。從網友的反應不難發現，除了空調本身的功能外，產品售後服務及保固也是極為重要的一環。

夏天將至，選一台省電又能淨化空氣的冷氣，再加上良好售後服務，讓空調隨時有問題也不怕求助無門，隨時為守護居家空氣做準備。