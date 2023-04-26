臺中經濟指標11冠　營利事業銷售家數成長傲全台

▲臺中市112年第一季11項指標奪冠。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，以下同）

地方中心／台中報導

經濟指標再奪冠！中央公布第一季各項經濟統計數據，截至今年第一季，臺中累計奪得11項經濟指標冠軍，尤其去年營利事業家數年成長數超過7,000家，顯示伴隨疫情解封，百貨零售及餐飲等內需市場持續看好，臺中已成為商家開店首選熱區。

經發局長張峯源表示，財政部每年公布前一年的營利事業稅籍家數，可一定程度反映出城市經濟熱度，一個城市是否有人口紅利加持、建設完善或交通便利等，往往是吸引商家開店或企業設立據點的重要因素。而臺中就具備各項優勢，吸引人口持續移入，加上受惠防疫解封后國內外旅遊陸續開放、商業活動回歸正常，遞延補辦婚宴等商機，百貨零售、餐飲及旅遊業已回復疫前榮景，臺中去年營利事業家數相較110年成長7,021家，成績傲視六都。

張局長說明，製造業雖受國際情勢動盪、訂單去庫存等因素影響，但在台商持續回流、廠商增設智慧化產線趨勢下，臺中製造業持續蓬勃，最能彰顯企業擴廠動能的指標-投資台灣三大方案核定家數，臺中廠商高達269家，始終穩坐全國第一。此外，據經濟部工業局統計，自108年底至今年第一季，臺中市新登記工廠家數累計達4,160家，工廠業者更是把握工廠合法化最後機會，在本局以專人輔導、法規宣導雙管齊下強力催件下，截至112年3月21日止，臺中已提送工廠改善計畫計7,905件，卓越成效領先六都，展現臺中力推工廠合法化決心與魄力。

經發局說明，除營利事業銷售家數、工廠登記等指標外，此次公布奪冠經濟指標還包括第一季公司、商業指標，相較去年同期，商業登記家數成長4,138家、成長率3.32%，商業登記資本額成長9.76億元、公司登記家數亦成長3,682家；另外，據內政部資料顯示，今年度截至2月，臺中核發建照樓地板面積93萬平方公尺、核發建照金額110億元亦雙雙奪冠。民眾最關心的青年就業問題，根據行政院主計處調查，臺中去年青年失業率25至29歲為5.3%，較前年下降1%，更為六都最低。

▲台中捷運綠線市政府站(G9-1)由冠德建設得標。

▲三井LaLaPort將於 5月16日全館開幕。

▲市31 BOT案由統一集團取得最優申請人。

▲臺中國際會展中心工程進度已達8成。

經發局補充，臺中近期屢傳招商捷報，包括捷運綠線市政府站(G9-1)由冠德建設得標、市31 BOT案由統一集團取得最優申請人、三井LaLaPort也將於 5月16日全館開幕；各項重大建設也有明顯進展，臺中國際會展中心工程進度已達8成、巨蛋工程採購完成公開閱覽，在全球經濟遭遇逆風、經濟成長放緩之際，市府將持續以「臺中富市三」政策強化經濟韌性，集結局處資源配合中央普發現金政策，活絡內需市場，持續挹注成長動能再創經濟佳績。