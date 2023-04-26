　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

臺中經濟指標11冠　營利事業銷售家數成長傲全台

臺中經濟指標11冠 營利事業銷售家數成長傲全台（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲臺中市112年第一季11項指標奪冠。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，以下同）

地方中心／台中報導

經濟指標再奪冠！中央公布第一季各項經濟統計數據，截至今年第一季，臺中累計奪得11項經濟指標冠軍，尤其去年營利事業家數年成長數超過7,000家，顯示伴隨疫情解封，百貨零售及餐飲等內需市場持續看好，臺中已成為商家開店首選熱區。

經發局長張峯源表示，財政部每年公布前一年的營利事業稅籍家數，可一定程度反映出城市經濟熱度，一個城市是否有人口紅利加持、建設完善或交通便利等，往往是吸引商家開店或企業設立據點的重要因素。而臺中就具備各項優勢，吸引人口持續移入，加上受惠防疫解封后國內外旅遊陸續開放、商業活動回歸正常，遞延補辦婚宴等商機，百貨零售、餐飲及旅遊業已回復疫前榮景，臺中去年營利事業家數相較110年成長7,021家，成績傲視六都。

張局長說明，製造業雖受國際情勢動盪、訂單去庫存等因素影響，但在台商持續回流、廠商增設智慧化產線趨勢下，臺中製造業持續蓬勃，最能彰顯企業擴廠動能的指標-投資台灣三大方案核定家數，臺中廠商高達269家，始終穩坐全國第一。此外，據經濟部工業局統計，自108年底至今年第一季，臺中市新登記工廠家數累計達4,160家，工廠業者更是把握工廠合法化最後機會，在本局以專人輔導、法規宣導雙管齊下強力催件下，截至112年3月21日止，臺中已提送工廠改善計畫計7,905件，卓越成效領先六都，展現臺中力推工廠合法化決心與魄力。

經發局說明，除營利事業銷售家數、工廠登記等指標外，此次公布奪冠經濟指標還包括第一季公司、商業指標，相較去年同期，商業登記家數成長4,138家、成長率3.32%，商業登記資本額成長9.76億元、公司登記家數亦成長3,682家；另外，據內政部資料顯示，今年度截至2月，臺中核發建照樓地板面積93萬平方公尺、核發建照金額110億元亦雙雙奪冠。民眾最關心的青年就業問題，根據行政院主計處調查，臺中去年青年失業率25至29歲為5.3%，較前年下降1%，更為六都最低。

臺中經濟指標11冠 營利事業銷售家數成長傲全台（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲台中捷運綠線市政府站(G9-1)由冠德建設得標。

臺中經濟指標11冠 營利事業銷售家數成長傲全台（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲三井LaLaPort將於 5月16日全館開幕。

臺中經濟指標11冠 營利事業銷售家數成長傲全台（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲市31 BOT案由統一集團取得最優申請人。

臺中經濟指標11冠 營利事業銷售家數成長傲全台（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲臺中國際會展中心工程進度已達8成。

經發局補充，臺中近期屢傳招商捷報，包括捷運綠線市政府站(G9-1)由冠德建設得標、市31 BOT案由統一集團取得最優申請人、三井LaLaPort也將於 5月16日全館開幕；各項重大建設也有明顯進展，臺中國際會展中心工程進度已達8成、巨蛋工程採購完成公開閱覽，在全球經濟遭遇逆風、經濟成長放緩之際，市府將持續以「臺中富市三」政策強化經濟韌性，集結局處資源配合中央普發現金政策，活絡內需市場，持續挹注成長動能再創經濟佳績。

ET快訊
馬英九當面抗議！　希臘總統：We are sorry
非首次！曾因偽證罪遭解職　陳致中12年後再丟議員寶座
快訊／顏寬恒遭起訴　偕父顏清標現身了
被騙400萬還遇壞警察！誆6萬找駭客可追回　北市25歲警慘了
明早還是冷！　一天內「溫差13度」
二哥明公祭　春風本名曝光！列訃聞「誼兄弟」送最後一程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慶五一勞動節！桃捷全體員工票選　12名模範員工受表揚

澎湖縣長陳光復率團參訪台南智慧化交通成果　黃偉哲互動力拚城市交流

臺中經濟指標11冠　營利事業銷售家數成長傲全台

碩為科技公司捐贈台東縣消防局救災裝備器材

交通部邀集觀光業者嘉義座談　全力衝刺來臺旅旅遊人次

關山國小「互住互愛-健康社區」　作品全國科技競賽獲銅牌

王美惠爭取3千萬　整修嘉義市國中小校園環境

日本台灣交流協會高雄事務所新所長　拜會黃偉哲暢談交流願景

立委會勘卑南鄉十股地區　爭取600萬元經費改善農路

精神科醫師機靈發現民眾罹糖尿病　助轉診恢復健康

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

午後變天！　今晚雨區擴大

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

慶五一勞動節！桃捷全體員工票選　12名模範員工受表揚

澎湖縣長陳光復率團參訪台南智慧化交通成果　黃偉哲互動力拚城市交流

臺中經濟指標11冠　營利事業銷售家數成長傲全台

碩為科技公司捐贈台東縣消防局救災裝備器材

交通部邀集觀光業者嘉義座談　全力衝刺來臺旅旅遊人次

關山國小「互住互愛-健康社區」　作品全國科技競賽獲銅牌

王美惠爭取3千萬　整修嘉義市國中小校園環境

日本台灣交流協會高雄事務所新所長　拜會黃偉哲暢談交流願景

立委會勘卑南鄉十股地區　爭取600萬元經費改善農路

精神科醫師機靈發現民眾罹糖尿病　助轉診恢復健康

換搭V6渦輪油電　Infiniti「大改款正7人座休旅」最快今年亮相

林玉書決定暫離台灣！　「赴奧地利打工」曝選擇原因：轉大人之旅

GD穿的「分趾雛菊鞋」找到了！竟是找台灣團隊訂製　潮迷想入手也難

BLACKPINK「兩個月巡演入帳破千億」！　擊敗英傳奇女團創歷史新高

被黃國昌指涉嫌炒地海撈1.2億　林為洲：我是代表出資人來做重劃

世界獸醫師大會26日盛大開幕　盼落實世界由動物和人類共享

中華化、華紙近6日漲幅逾3成　並列今9檔警示股

馬英九當面抗議被稱為「台北前領袖」　希臘總統：We are sorry

蔡旻佑同框情歌男神！「回憶殺組合」湧萬人朝聖：小時候王子合體

時力：國民黨應撤回顏寬恒立委提名資格　「別用嘴巴反黑金」

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

地方熱門新聞

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

台南「虱目魚小子」民以為是鬼娃

新竹「霜毛蝠」回來了

台南藏金閣2館29日正式開幕

假網戀詐騙　大武警阻癡情男匯款

醫師為腸癌翁裝支架再手術　免除人工肛門之苦

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯

2男駕車違規起獲毒咖包

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

嘉義金財神大樓喜迎家樂福打造新商圈

「2023國際茶道節」限量50展售攤位招商至4／28

中捷慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」

嘉義市清道專案舉發違停96件

更多熱門

相關新聞

「2023國際茶道節」限量50展售攤位招商至4／28

「2023國際茶道節」限量50展售攤位招商至4／28

「2023國際茶道節」活動5月底將於竹山鎮紫南宮登場，竹山鎮公所即日起到4月28日止進行展售攤位招商報名，預計開放50個名額，歡迎有興趣者逕上官網，以及竹山鎮公所app來了解。

台積電來高雄掀口水戰　陳其邁一路挨打曝心情

台積電來高雄掀口水戰　陳其邁一路挨打曝心情

從市中心到山城都有題材　中捷綠線、豐富專案招商進度曝光

從市中心到山城都有題材　中捷綠線、豐富專案招商進度曝光

台南市持續招商引資

台南市持續招商引資

土城聖母廟週六新夜市熱情招商中！

土城聖母廟週六新夜市熱情招商中！

關鍵字：

台中經濟招商

讀者迴響

熱門新聞

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

《風水世家》男星79歲去世！妻從美國趕回台灣

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面