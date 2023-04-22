花蓮鳳林西瓜寒害或中央補助　每公頃6萬2千元申請至5／1止

▲▼一期作早植西瓜有主蔓生育變緩，正常節位著果不良等遲發性受災情況。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受1月下旬寒流影響，鳳林鎮一期作早植西瓜有主蔓生育變緩，正常節位著果不良等遲發性受災情況，花蓮縣政府為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，向農委會爭取，農委會於4月20日公告鳳林鎮為辦理今年1月寒流農業災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自112年4月21日起至5月1日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

▲縣府農業處前曾組勘災小組前往了解受災情形。

農業處長陳淑雯說明，鳳林鎮受損「西瓜」救助額度每公頃為6萬2,000元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：

一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）。

二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助。

三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至5月1日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，亦請各公所注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。