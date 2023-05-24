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蝦皮也推訂閱制「最高150次免運」　網驚見1細節：養套殺

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲蝦皮店到店取貨將縮短成5天。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

蝦皮購物宣布6月19日起，買家取件從7天縮短成5天，引來網友吵翻！如今有網友發現，官方還推出「蝦拼Plus」訂閱制，2種方案分成30天、90天，能享有「滿額免運」服務，最高有150次199元免運費。消息曝光後，網友見到「滿額」2個字後，紛紛興致缺缺回應「差點心動！但看到店家還有指定，還是先PASS！」

一名網友在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》表示，最近滑APP頁面時，發現平台推出「蝦拼Plus」月付2種方案，如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

►30天／39元，無限次滿額免運，50次享199元免運，51次起滿699元免運

►90天／99元，無限次滿額免運，150次享199元免運，151次起滿699元免運

不過官方指出，目前試營運採邀請制，僅限定用戶可訂閱。對此，原PO不禁直呼「現在蝦皮也在搞這個...試營運之後就開始變貴了吧？」

▲▼ 。（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

▲蝦皮也推訂閱制。（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

底下網友熱議，「運送時間超長，還不是24小時營運」、「差點心動！但看到店家還有指定，還是先PASS」、「無限次？感覺又要調漲賣家手續%數，來填這個運費空洞了」、「反正已經開始放棄蝦皮囉」、「要買到199元，那乾脆直接用萊爾富或OK，都比蝦店快，還免月費+24H取貨」、「養套殺」。

事實上，蝦皮官方日前才宣布，6月19日（含當日）起，買家取件期限從包裹到店日起算7天內調整為5天內；6月18日（含當日）前配達的包裹取件天數仍維持7天內的領取期限。

該消息曝光後，網友則吵翻，「重點是配送超慢」、「到貨時效都不能預期，憑什麼要別人準時取貨阿」；但也有人認為，縮短天數的主要原因是太多人習慣把店到店當倉庫，「一堆人當倉庫啊」、「貨塞太多，反而浪費時間找貨」。

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