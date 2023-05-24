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限時10天！超商2間門市「回收寶特瓶或廢乾電池」　免費喝咖啡

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11預計在今年6月起至年底前將咖啡全系列紙杯更換為具永續採購理念紙杯。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

響應6/5世界環境日，就有超商預計在今年6月起陸續將咖啡全系列紙杯更換為具永續採購理念紙杯；另外，超商「高效智慧回收機」也將在6月首度進駐台東，並祭出限時免費喝咖啡活動，只要於指定2間門市回收寶特瓶或廢乾電池滿20個，就能免費喝拿鐵或美式。

7-11為落實減塑，自2022年12月起，共有5900家CITY PRIMA門市使用的咖啡紙杯陸續更換為「FSC森林永續認證」咖啡紙杯，到目前為止已守護近5千棵高度12公尺的原始森林樹木，而今年6月起更將擴大「FSC森林永續認證」咖啡杯使用範圍至CITY TEA現萃茶、CITY CAFE全系列飲品，與消費者一起守護山林。

▲▼7-11高效智慧回收機。（圖／7-11提供）

▲高效智慧回收機。

不僅如此，7-11更在門市設立「OPEN iECO循環杯機」及「高效智慧回收機」打造循環系統，目前總計回收破百萬瓶寶特瓶、近90萬顆廢乾電池；為持續擴大回收服務，「高效智慧回收機」今年6月將首度進駐台東，自6月1日起至6月10日於7-11東捷門市與三越門市回收寶特瓶或廢乾電池滿20個，即送1杯CITY CAFE中杯拿鐵或大杯美式，每店每日限量25杯，其中6月5日世界環境日，每店每日提供75杯，每店總計300杯，兌完為止。

或6月5日起於7-11共11家離島指定門市回收寶特瓶滿10瓶，即可贈送1杯CITY CAFE中杯拿鐵或大杯美式，每店100杯，兌完為止。

「OPEN iECO循環杯租借服務」已導入500間7-11門市，目前使用人次已破萬人體驗，可提供民眾在外無法隨身攜帶自帶杯時使用，其中以辦公商圈租借率最佳，只要開啟OPEN POINT APP「循環杯租借服務」即可至指定門市借用與歸還循環杯，更可享有A店租借B店歸還的便利性。

▲▼麥當勞宣布喊漲。（示意圖／業者提供）

▲麥當勞5大品項限時買1送1。（示意圖／麥當勞提供）

麥當勞即日起至6月13日祭出限時21天「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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