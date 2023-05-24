男判刑7年不願面對報假資料　錢包夾層「受訓證件」露餡了

▲林姓男子（右）遇到盤查謊報身分。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名林姓男子（43歲）因涉及毒品販賣遭判刑7年7個月，因遲未報到遭高雄地檢署在去年底通緝，林男遭通緝後即躲藏在台南地區，沒想到22日返回高雄訪友，搭朋友的車卻因行車可疑遭到警方盤查，林男一度謊報假資料，但眼尖的員警卻看到他放在錢包裡的受訓證件，揭穿他的謊言，也讓他通緝身分露餡遭解送歸案。

▲林姓男子謊報身分被揭穿。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局警備隊副隊長洪任宏、警員盧韋翰22日凌晨一時許，行經鼓山區明誠三路時，發現一部白色轎車忽快忽慢，於是趨前攔停。駕駛接受盤查時，在乘客座的林姓男子卻自稱沒有帶證件，也背不出身分證號，引起員警強烈懷疑。

盤查期間，林姓男子不斷提供假個資意圖混淆警方查證身分，還大方拿出空空如也的錢包向警方展示，但沒想到百密一疏，員警發現他錢包夾層裡有個護貝卡套露出一角，原來是林男的訓練證明，上面清楚記載姓名、證號和照片，扎扎實實的打臉提供假資料的林男。

林男見大勢已去，只好老實說出因販賣毒品被判刑7年7月遭通緝，逃亡期間一直躲在外縣市，這次回來高雄找朋友，不料卻因此被警方查獲，只好乖乖入監服刑。