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嫌身高172太矮　他不惜「斷腿增高」變成183公分型男

▲▼德國男子斷腿增高。（圖／翻攝instagram@le_tremba）

▲德國21歲男子為了長高不惜忍受斷腿之苦。（圖／翻攝TikTok、Instagram@le_tremba，下同。）

記者吳美依／綜合報導

德國一名男子身高172.5公分，在歷經多年自卑後，決心咬牙接受3次腿部增長手術，過程包括打斷雙腿並釘入增長骨釘等，如今他終於成功增高至183公分，也在社群媒體分享相關經驗。

▲▼德國男子斷腿增高。（圖／翻攝instagram@le_tremba）

《太陽報》報導，現年21歲的男子因為身材較矮小，總是感覺缺乏男子氣慨，甚至形容「我好像被閹割了」，「在德國，所有男人都很高，所以個子小是個大問題。我覺得自己不像男人，我討厭這樣。」

去年11月，男子前往土耳其接受增高手術，現在已經成功增高10.5公分。儘管術後復原期不能正常行走，生活也很辛苦，但他目前不打算罷手，計畫再度進行手術，目標是長到190公分。

▲▼德國男子斷腿增高。（圖／翻攝instagram@le_tremba）

腿部增長手術將病患雙腿打斷以重新長高，透過漸進式的肢體延長，讓骨頭、皮膚、肌肉及神經慢慢增長，藉此增加高度。儘管過程具有很大風險也相當辛苦，但許多醫界人士指出需求正在上升，尤其在年輕男性之間。由於這通常在私人診所進行，因此很難取得具體數據表明究竟有多少人做過，或者哪些患者可能出現併發症。

加州「增高研究所」（Height Lengthening Institute）外科醫師馬布比安（Dr Shahab Mahboubian）4月接受NBC採訪時表示，他曾遇過60幾歲的男性患者求診，「矮子的笑話一直持續著，他們感覺很自卑」。他預估今年一共會進行50次增高手術，與3年前的20次相比，翻倍成長。

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