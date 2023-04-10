會長高的橋要改建！玉里大橋震後成危橋　加固改建4年後完工

▲公路總局長陳文瑞、花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁依循古禮焚香祈福，祈求工程順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮南區重要交通要道，位於歐亞板塊、菲律賓海板塊交界處玉里大橋至東里道路將進行拓寬改建工程，交通部公路總局9日舉行動土祈福典禮，公路總局長陳文瑞、花蓮縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁都到場，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程順利，預計於2027年2月完工通車後，將改善線形不佳之危險路段及降低車禍肇事率，並發展成為花蓮別具特色的觀光大道。

公路總局長陳文瑞提到，橫跨花蓮縣第一大河川秀姑巒溪的玉里大橋，因橋體結構老舊，經公路總局規劃報經行政院核定納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」中辦理改建，亦因去年918地震後，玉里大橋南下線橋梁因橋體結構受損嚴重形成危橋，自震災後封閉迄今，感謝縣長徐榛蔚重視南區鄉親用路安全，也經立法委員傅崐萁積極協調，並召集各單位會勘之後，由交通部公路總局進行發包改建工程，提供民眾安全行駛的大橋。

▲918地震後，玉里大橋南下線因橋體結構受損嚴重形成危橋，自震災後封閉迄今。

徐榛蔚表示，台9線玉里大橋是東部地區的重要交通樞紐橋梁，更是連假期間返鄉及觀光車潮必經的重要路段，近年來東部地區大地震的重創之下，花蓮縣南區包括玉長大橋、崙天大橋及高寮大橋也開始進行重建或改建工程。其中，全球唯二位於斷層上的玉里大橋，受到板塊運動的擠壓，不僅使橋面隆起，成為全台灣唯一僅存「會長高」的橋梁，因此需要進行拓寬改建，以提高通行的效率和安全性。同時向全體建設團隊致以崇高的敬意和真誠的感謝，在團隊專業技能和全力以赴的努力下，期盼工程順利完成。

▲徐榛蔚表示，玉里大橋是東部地區的重要交通樞紐橋梁，更是連假期間返鄉及觀光車潮必經的重要路段。

立法委員傅崐萁指出，花蓮地處後山、人口稀少，所以地方建設遲緩，多年來在地方政府及民意代表的努力爭取之下，台9線拓寬自壽豐鄉一路到瑞穗鄉，現今工程已進行至光復以南，近年來因物價飛漲，經過多次流標後，玉里大橋至東里道路以41億經費開標動工。感謝公路總局，除了台9線的拓寬工程之外，也積極加裝安全防撞鋼樑板，保護用路人的安全，他更協請交通部全面性盤點花蓮南區各項交通設施，並針對損壞道路及橋樑進行預算編列修繕作業，提供鄉親便利的交通，提升在地繁榮發展。

▲立法委員傅崐萁指出，已協請交通部全面性盤點花蓮南區各項交通設施，進行預算編列修繕作業。

公路總局說明，「台9線玉里大橋至東里道路拓寬工程」總長7,540公尺，其中玉里大橋重建後為鋼箱型梁設計，主橋採雙向分離各長685公尺，橋寬14公尺，一併納入改建之橋梁包含樂合溪橋及拱仔溝橋採預力I型梁、安和橋及吳江橋採T型梁設計、安通橋採預力箱型梁設計，全橋改建後橋面雙向分離寬度各為14公尺，道路擋土牆總長5,141公尺，排水工程及其他附屬工程等。拓寬工期1,440日曆天，完工後將提供安全、舒適、便捷之道路，並強化公共運輸發展。