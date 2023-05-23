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爽領10萬月薪！外商OL「想跳脫舒適圈」　眾人狂勸退：絕對後悔

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO正思考是否要轉職跳脫舒適圈。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者陳怡靜／綜合報導

許多人一份工作做久了，會職業倦怠萌生轉職念頭。一名女網友表示，30多歲的她在外商公司工作，月薪10萬，對於工作內容已經相當上手，一天實際只有3小時在處理公事，又考量到外商公司時常裁員，開始思考是否該轉換跑道，「想問問前輩，該跳脫舒適圈讓自己成長嗎？」

原PO在Dcard表示，目前在外商公司上班，領著10萬的月薪，「工作內容就開開會，做一些簡報和文件，做了很久蠻上手的，所以實際上班一天不到3小時」，也考量到外商公司時常裁員，因此萌生了轉換跑道的想法。

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她接著說，近期有收到一些比較操的台商公司面試邀約和錄取通知，正猶豫是否要離開這薪水好但沒成長性的工作，「因為也30幾了，想問問前輩，該跳脫舒適圈讓自己成長嗎？還是不要屁股癢自作聰明？」

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友們紛紛勸OL，若是要轉職就要找各方條件都比現在好的工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，網友們全勸她千萬別想不開，「沒有人跳爛的」、「工作目的不就是為了賺錢存錢，退休享受生活嗎…沒事辭職去做苦勞幹嘛」、「妳的舒適圈也是妳努力來的，為啥一定要跳」、「跳台商會後悔」、「不建議跳台商，外商跳台商基本上你會非常不適應。真的要換也要找外商換，風氣會比較接近」。

也有許多人直言，同時培養其他技能才是明智之舉，「脫離舒適圈是想害你的，擴大舒適圈才是真的，做好理財規畫比較實際，也不用擔心會不會被裁」、「工作是為了賺錢，成長性、成就感不太重要吧？你再怎麼成長還是人家底下的員工，倒不如讓自己多學一點東西以免中年失業」、「有不錯的薪水且工作壓力不大，其他5個小時能自己進修或閱讀其他你想學習或有興趣的東西，大多數人還沒這福份」。

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