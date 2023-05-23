目睹妹子經血外漏…他憂尷尬「該提醒嗎」　過來人：感謝一輩子

▲原PO在校園內看到一名女生經血外漏，擔心尷尬不曉得是否該上前提醒。（示意圖／記者黃軍瑋攝）



記者陳怡靜／綜合報導

女生每個月都要歷經生理期所苦，特別是前幾天出血量大時，還得擔心外漏沾到褲子或腿上。一名男網友表示，在學校看到一名女生月經外漏，不知道該不該上前提醒，於是上網發問，「如果遇到這事會希望被陌生人告知嗎？」

原PO在Dcard以「如果在路上看到女生經血外漏要講嗎？」發問，他表示自己在校園內看到一名女生大腿內側有一條長長的血痕，很明顯就是經血外漏，「對女生來說感覺應該是件很尷尬的事，如果遇到這事會希望被陌生人告知嗎？」

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文章一出，許多女性朋友們都說，還是希望路人能善意提醒，「希望被小聲告知！會感謝你一輩子」、「我會感恩你，對你不會尷尬，而是想到剛剛究竟被多少人看到而感到尷尬」、「我曾經在大學真的外漏，然後有男生拿外套給我、那時候我才大一…..很感謝那位同學」、「一定要說！！不然不知道的本人回家後才知道會超崩潰」、「要，雖然你是異性，但我會感恩你」。

▲女網友們建議，原PO看到可以小小聲提醒。（示意圖／記者李佳蓉攝）



也有網友建議，如果擔心當面提醒很尷尬，可以用其他方式，「建議走到人家身邊輕輕拍一下對方肩膀，打在手機上給人家看，或是如果自己有女生友人在身邊，也可以請女生跟他說」、「有外套就拿外套幫她蓋住，小聲地提醒她，經血外漏了，這沒什麼好害羞或尷尬的」。