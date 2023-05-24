6年前發推「愛是共享密碼」　Netflix被揶揄：愛會消失對不對

▲有人挖出Netflix六年前的推文「愛是分享密碼」。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣Netflix於24日凌晨在粉專發出公告，重申「Netflix帳戶僅供同住者使用」，並祭出每月多付100元，便可與同住者以外的人共享帳號的方案，掀起用戶議論。其中，有人翻出Netflix在2017年曾發過一則推文，「Love is sharing a password」，揶揄道「所以，愛會消失，對不對？」

Netflix文中強調「帳戶僅供同住者使用」，不過因說明不算詳細，得點擊連結至「說明中心」觀看最新公告。而打開會發現，其實是一份「與同住者以外的人共用帳戶」的方案說明，當中提出兩項解決方案，包括轉移帳號，以及多付費「購買額外成員」。

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以目前Netflix高級版為例，最多能同時有四名使用者，如四人皆非同住者，因為一人要多付100元，也就是最多一個月得要多付300元「購買額外成員」，才能和同住者以外的人共用帳戶。

貼文一出，留言處就有網友轉貼2017年3月11日的一則推文，發推的帳號正是Netflix，內容為「Love is sharing a password（愛就是分享密碼）」，明顯是為推共享帳號方案寫下的文案。如今，這則推文被拿來揶揄，「所以，愛會消失，對不對？」也吸引其他人直酸，「想提高營收時就會」、「錢付出來就不會消失喔」、「多付錢就不會喔！」

值得注意的是，Netflix目前打擊寄生帳號的行為，也使大批國外用戶很不滿，2月初時，知名紙牌遊戲「UNO」就在原推文下方回覆，貼出一張一直在轉的「反轉卡」GIF，讓網友笑呼，「這回覆的人值得加薪」、「本周最佳推文」、「必須說，我好愛這張GIF！」

▼UNO在底下貼反轉牌的GIF。（圖／翻攝自twitter／Netflix）