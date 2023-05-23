博物館曝「大王具足蟲」浸泡標本！小編PO特寫認1部位：味道很重

▲「國立自然科學博物館」特展，也展出「大王具足蟲」標本。（圖／Facebook／國立自然科學博物館）

記者林育綾／綜合報導

人氣拉麵店「拉麵公子」近來祭出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，因為衝擊畫面引發網路熱議，大王具足蟲也登上google熱搜關鍵字第1名。今（23）日國立自然科學博物館也在臉書分享，館內也有展出大王具足蟲，也就是「深水虱」，標本浸泡在酒精和特殊溶液裡，「可以用看的就好」，小編還透露由於牠們是深海環境中重要的食腐動物，消化道「味道很重」。

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▲國立自然科學博物館小編介紹，「我們的巨深水虱（大王具足蟲）標本都泡在酒精裡，可以用看的就好」。（圖／Facebook／國立自然科學博物館）

位於台中的國立自然科學博物館今在臉書分享，目前展出的《科畫博物特展》也能看到熱門的「大王具足蟲」，小編分享，「我們的巨深水虱（大王具足蟲）標本都泡在酒精裡，可以用看的就好」。

PO文介紹，深水虱屬又稱大王具足蟲屬，屬於節肢動物門、軟甲綱、等足目、漂水虱科，其下有近20種生物，牠們是深海環境中重要的食腐動物，因此「消化道味道很！重！」

▲肯斯利深水虱的幼體們。（圖／Facebook／國立自然科學博物館）

小編也說，節肢動物經常被保存成浸液標本，這種方式會使生物原有色澤逐漸褪去，因此透過繪圖師參照標本、相關生態照，可再現海洋生物的游動姿態與體色，或是呈現輻射對稱、表面結構及紋理的美感。邀請民眾到展場欣賞這些科學繪圖、認識各式生物。

網友看了也紛紛留言「我完全不會想ㄘ牠…還尬拉麵…」、「人類真的BAD BAD!!」、「有加生薑、大棗當藥引嗎?」、「看了深水虱標本之後還能去吃碗大王具足蟲拉麵，我深感佩服～」、「泡酒的版本出現了（誤」、「就算說味道像龍蝦我也不會相信的！」

▲▼國立自然科學博物館也分享特寫照。（圖／國立自然科學博物館／李坤瑄博士攝影）

不過「拉麵公子」的大王具足蟲拉麵，據悉在消息曝光後，已迅速被熟客預約額滿。拉麵店老闆表示，大王具足蟲本來就不是常見的海鮮食材，這次是剛好看到網路有人試著料理，想說這種少見又夢幻的食材很有趣，因此想弄個限定口味給熟客嚐鮮，由於捕獲量稀少，不是想買就買得到，這次取得的數量非常少，所以在昨天新聞曝光後熟客就預約額滿。老闆也強調，大王具足蟲量少，真的只是一種實驗性料理，不會變成常設菜單，至於有沒有下一波還未定。

▲拉麵公子「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」已完售。（圖／記者黃士原攝）